third wave of corona in chhattisgarh: एक दिन में 5 मौतें, संक्रमितों का आंकड़ा 6 हजार के पार

third wave of corona in chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही है. शुक्रवार को 6153 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 10.21 फीसदी है. प्रदेश के पांच जिलों में आज कोरोना से पांच मौतें हुई है. click here

suspended IPS GP Singh on police remand: जीपी सिंह को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड, पेशी के दौरान बोले जीपी मुझे फंसाया गया

जीपी सिंह को रायपुर की (suspended IPS GP Singh on police remand)अदालत ने 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट में पेश होने से पहले जीपी सिंह ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने खुद को राजनीति का शिकार बताया. Click here

कांकेर में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी ब्लास्ट, अब तक नक्सलियों के हमले में तीन जवान घायल

कांकेर जिले के ताडोकी थानाक्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. नक्सलियों ने कोसरुडा कैम्प के पास आइईडी ब्लास्ट किया है. ब्लास्ट में एसएसबी के तीन जवान घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Click here

सरगुजा में कोरोना संक्रमित होने के बाद भी महिला डॉक्टर कर रही थी इलाज, हुई कार्रवाई

सरगुजा में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां दांत की महिला डॉक्टर कोरोना संक्रमित होने के बाद भी मरीजों का इलाज कर रही थी. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई (corona infected female doctor in surguja) की है. महामारी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है. Click here

छत्तीसगढ़ में भविष्य को लेकर चिंता में एमबीबीएस पास अभ्यर्थी, निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो सकती है महंगी

बारह जनवरी से देश भर में मेडिकल पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अभ्यर्थी अपने पसंद के कॉलेजों में भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं. Click here

बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने की मंत्री से बात, बेजा कब्जाधारियों को मिलेगा राजीव गांधी आश्रय योजना से पट्टा

बिलासपुर के वार्ड नं. 21 के सरकारी जमीन में रहने वालों ने शुक्रवार को विधायक बंगले का घेराव किया. जिसके बाद बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने नगरीय प्रशासन मंत्री से बात कर राजीव गांधी आश्रय योजना से पट्टा दिलाने का भरोसा दिलाया है. Click here

Big negligence in Bilaspur regarding Corona: आरटीपीसीआर की पेंडेंसी बढ़ी लेकिन सिम्स मेडिकल कॉलेज में अटकी हजारों रिपोर्ट

बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज में चार जिलों के कोरोना संक्रमण की जांच होती है. मामले इतने अधिक बढ़ गए हैं कि लगभग 4000 जांच पेंडिंग है. इस तरह की लापरवाही मरीजों की जान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है. Click here

छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज कोरोना के बाद तोड़ रहे दम

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा (Corona cases increased in Chhattisgarh) देखने को मिल रहा है. हालांकि कोरोना के नए वैरिएंट में लोगों को खतरा कम है. लेकिन ये फैल अधिक रहा है. छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वाले लोगों में वैसे मरीजों की संख्या ज्यादा है जो गंभीर बीमारी के शिकार हैं. Click here

Knife pelting in Kanker: कांकेर के स्कूल में चाकूबाजी, छात्र ने दोस्त पर किया चाकू से हमला

शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का एक छात्र गार्डन में गेम खेल रहा था, उसी दौरान उसके एक सहपाठी ने पहले उसे थप्पड़ मारा फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया. Click here

रायपुर के मोबाइल मार्केट में दिख रहा कोरोना का असर, व्यापारियों की बढ़ी चिंता

बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर रायपुर के मोबाइल मार्केट में भी दिख (Effect of corona in mobile market ) रहा है. मौजूदा समय में मोबाइल का कारोबार 50 फीसद तक गिर गया है. आने वाले दिनों में अगर लाकडाउन लगाया जाता है, तो मोबाइल का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा. Click here

'डायरी' मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत में मचा घमासान, 366 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप

डायरी मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने बयान दिया है. टेकाम ने इसे बीजेपी की साजिश बताया (Ruckus in politics of Chhattisgarh on Diary issue) है. उन्होंने कहा है कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है. ये बीजेपी की फितरत है. साल 2018 में भी इस तरह की कोशिश पार्टी घोषणा पत्र को लेकर की गई है. इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराने का भी निवेदन किया है. Click here

करंट से मजदूरों की जान बचाने वाले धमतरी के शौर्य को मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार

धमतरी के शौर्यप्रताप चंद्राकर को उनके अदम्य साहस और जब्जे के लिए राज्य वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा. जिले के सेनचुवा गांव के रहने वाले 13 वर्षीय शौर्यप्रताप चंद्राकर ने सूझ-बूझ से खेत में काम कर रहे 7 किसानों और मजदूरों को समय रहते करंट की चपेट में आने से बचा लिया था. Click here