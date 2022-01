कांकेर: जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम (Knife pelting in Kanker Government Narhardev English Medium School) स्कूल के बच्चों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत छात्रों और उसके सहपाठी के बीच चाकूबाजी की घटना हई (friend attacked with knife in Kanker). यह सब स्कूल कैंपस में हुआ. एक छात्र मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था . तभी दूसरा छात्र आया उसने पहले उसे थप्पड़ मारा.फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया

यह भी पढ़ेंः 'डायरी' मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत में मचा घमासान, 366 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप

ये है पूरा मामला

15 वर्षीय छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद अपने दोस्त के साथ गार्डन में बैठकर मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था. इसी दौरान उसका सहपाठी वहां अपने एक साथी के साथ आया. पहले उसने उसे थप्पड़ मारा. फिर वह लौटकर आया और उसने चाकू से हमला कर दिया. घायल छात्र को दूसरे छात्र जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना के बाद चाकू से हमला करने वाला छात्र मौके से फरार हो गया.

इस घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है. अभी तक न तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई खुलासा हुआ है. न ही पुलिस ने अब तक इस मामले में कुछ कहा है.