jawans corona infected in Kanker: कांकेर में सुरक्षाबल के 9 जवान कोरोना संक्रमित

jawans corona infected in Kanker: कांकेर में सुरक्षा बलों के कैंप पर कोरोना का अटैक (security forces personnel corona infected in kanker) हो रहा है. यहां गुरुवार को कुल 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जबकि पूरे शहर में कुल 16 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. click here

सुविधाओं के अभाव में बिलासपुर कोविड अस्पताल, बेड होने के बावजूद मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज

Bilaspur Covid Hospital: बिलासपुर कोविड अस्पतालों में बेड की पूरी सुविधा है. बावजूद इसके यहां किसी भी मरीज को भर्ती नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सुविधाओं में अभी भी कई कमियां है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी. click here

कोरबा में कोरोना से जंग लड़ने को तैयार ईएसआईसी अस्पताल, ऐसी हैं तैयारियां

कोरबा में कोरोना से जंग लड़ने के लिए ईएसआईसी अस्पताल तैयार है. देखिए यहां किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं जिससे कोरबा में कोरोना को मात दिया जा सके. click here

बचपन का प्यार वाले सहदेव की सेहत सुधरी, कल होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज

बचपन का प्यार गाने से फेमस हुए सहदेव दिरदो की सेहत अब ठीक है. सहदेव को कल रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. सहदेव सड़क हादसे में घायल हो गए थे.click here

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पीएसओ सुसाइड केस में साला समेत तीन के खिलाफ एफआईआर

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पीएसओ सुसाइड केस में रायपुर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस ने मृतक पीएसओ विशंभर राठौर का साला और आरोपी साले की पत्नी समेत तीन के खिलाफ जबदस्ती वसूली करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला पंजीबद्ध किया है. उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है. click here

पदोन्नति में रिश्वत मांगने का आरोप, बालोद में परेशान आरक्षक ने दिया इस्तीफा

बालोद में पुलिस के आरक्षक ने अपना इस्तीफा दे दिया है. आरक्षक ने पुलिस विभाग पर संगीन आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पदोन्नति में खुलेआम लेनदेन किया जा रहा है. उनसे भी रिश्वत की मांग की गई और अधिकारियों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के भ्रष्ट तथा तानाशाह रवैयै के खिलाफ यह लड़ाई वह जारी रखेंगे.click here

कांकेर में आग में जलाकर महिला की हत्या, अंतरजातीय विवाह से नाराज ससुरालियों ने दिया वारदात को अंजाम

कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में महिला की आग में जलाकर हत्या कर दी गई. मामला ग्राम चिनौरी का है. महिला को पांच साल पहले प्रेम विवाह की सजा ससुरालियों ने इतना खौफनाक और हृदयविदारक दी कि उसने पांच दिनों तक अस्पताल में जिंदगी-मौत से संघर्ष करने के बाद आखिरकार आज दम तोड़ दिया. click here

PM Modi का सुरक्षा तो एक बहाना है वह केवल राजनीति चमकाने गए थे: सीएम बघेल

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने पीएम मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक पर कहा कि पीएम का सुरक्षा तो एक बहाना है. वह पंजाब में केवल राजनीति चमकाने गए थे. click here

बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं, दो साल के कार्यकाल पूरा होने पर रायपुर महापौर का बयान

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर रायपुर नगर निगम परिषद में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने इन दो सालों के उतार-चढ़ाव पर मीडिया को रूबरू कराया click here