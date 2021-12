Chhattisgarh municipal election 2021: 15 निकायों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न, 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे, 60 फीसदी से ज्यादा मतदान

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh municipal election 2021) के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया. 385 वार्डों में हुए चुनाव में 1393 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. 370 वार्डो में हुए आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उप निर्वाचन के 15 वार्डो में 48 उम्मीदवार मैदान मे किस्मत आजमा रहे हैं. चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे. Click here

लोकतंत्र से हारा कोरोना: कांकेर में कोरोना पीड़ित महिला ने डाले वोट, PPE किट पहनकर पहुंची मतदान केंद्र

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh urban body election 2021) का मतदान सोमवार को संपन्न हुआ (Polling ends in Chhattisgarh) . मतदान के दौरान वोटर्स के कई रूप देखने को मिले. कुछ लोगों ने बुजुर्ग को गोद में लाकर मतदान केन्द्र पहुंचाया, तो कई जगहों पर वोटिंग के दौरान झड़प की भी खबरें सामने आयी. इस बीच कांकेर के नरहरपुर में एक कोरोना पीड़ित महिला पीपीई किट पहन वोटिंग करने पोलिंग बूथ पहुंच (woman reached polling Booth wearing PPE Kit) गई. Click here

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021: मतदान संपन्न, सभी पार्टियों ने किया जीत का दावा

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh urban body election 2021)में 10 जिलों के 15 निकायों में मतदान संपन्न हो गया. वोटिंग खत्म होते ही सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा (Voting complete all parties claimed victory) कर रही हैं. 15 नगरीय निकायों में चार नगर निगम हैं. इस बार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव मतपत्रों के जरिए कराया गया है. Click here

बीजापुर के मतदाताओं में उत्साह, बुजुर्ग महिला को गोद में लेकर पहुंचाया गया मतदान केंद्र

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh urban body election 2021) इस बार प्रतिष्ठा का विषय बन गया है. बीजापुर (Bijapur urban body election 2021) में जमकर हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है. यहां बुजुर्ग महिला मतदाता को गोद में लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचाया (Elderly female voter taken to polling booth) गया. इस तरह उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोट पर्व की इस तस्वीर को देखकर हर कोई दंग रह गया. Click here

नारायणपुर के गूदाडी में नक्सलियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर में लगाई आग

नारायणपुर के ओरछा के गूदाडी में नक्सलियों ने जेसीबी और दो ट्रैक्टर (Naxalites set fire to JCB and tractor in Narayanpur) को आग के हवाले कर दिया. सड़क मरम्मत कार्य में वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था. ग्राम पंचायत की ओर से सड़क निर्माण किया जा रहा था. ओरछा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद सुरक्षाबल और पुलिस हरकत में है. Click here

'गौठान मैप' मोबाइल ऐप से गौठान की मिलेगी संपूर्ण जानकारी, पशुपालक किसानों को होगा फायदा

गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित 'गौठान मैप' गौठान मल्टी ऐक्टिविटी एवं आजीविका प्रबंधन (Gothan Multi Activity and Livelihood Management)) मोबाइल ऐप का लोकार्पण हुआ. इस एप से किसानों को मदद मिलेगी Click here

छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी

छत्तीसगढ़ में ठंड ने कहर बरपाया (cold weather in chhattisgarh) है. शीतलहर के कारण प्रदेश के 4 संभाग में 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया (Yellow alert issued due to cold wave ) है. सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के कुछ क्षेत्रों के लिए यह येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में शीतलहर के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने (yellow alert in chhattisgarh) की संभावना है. Click here

दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ में शामिल विधवाओं ने सड़क पर क्यों किया जूता पॉलिश ?

राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ में शामिल विधवाओं ने (Widows of late Panchayat teacher in Raipur) ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग (Demand compassionate appointment) को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने लोगों के जूते पॉलिश कर सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला. Click here