बिलासपुर में डायरिया का कहर: डायरिया से हो रही मौतों के बाद ई कोलाई और विब्रियो कोलरा वायरस की पुष्टि

बिलासपुर में लगातार डायरिया से हो रही मौत (Death due to diarrhea in Bilaspur) के बाद प्रभावित इलाकों के पानी की जांच कराई गई. जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई डायरिया प्रभावित इलाकों के पानी का सैम्पल लिया (Water testing in diarrhea affected areas), गया. जिसमें पानी दूषित पाया गया. इसी तरह दो मरीजों के स्टूल की जांच की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है. जांच रिपोर्ट में "ई कोलाई" और "विब्रियो कोलरा" वायरस की पुष्टि (E coli and Vibrio cholerae virus confirmed) हुई है.

CM Baghel allegation: छत्तीसगढ़ की समस्याओं पर बातचीत का समय नहीं दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने बारदाना और दूसरी समस्याओं को लेकर मोदी सरकार (Bhupesh Baghel targeted Modi) को घेरा. भूपेश बघेल ने यह तक कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों का सम्मान नहीं करती.

Birgaon Municipal Corporation elections 2021: रायपुर में भाजपा नेताओं का मौन व्रत, जानिए वजह

बिरगांव नगर निगम चुनाव 2021 (Birgaon Municipal Corporation elections 2021) में सियासी रस्साकशी का दौर जारी है. राजधानी रायपुर में भाजपा नेताओं ने 2 घंटे (Silent fast of BJP leaders) की लिए धरना दिया. खास बात ये रही कि भाजपा नेताओं ने 2 घंटे के लिए मौन व्रत रखा. आइये जानते हैं भाजपा नेताओं के मौन व्रत की आखिर क्या वजह है.

बघेल सरकार को जनता निकाय चुनाव में देगी जवाब- नितिन नवीन

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (Urban body election) के प्रचार में शिरकत करने रायपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन (BJP state co incharge Nitin Naveen) ने बघेल सरकार (Baghel government of Chhattisgarh) पर निशाना साधा है. ( Nitin Naveen Taunt Baghel government ). उन्होंने कहा है कि जनता निकाय चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी.

चिटफंड के आरोपियों पर शिकंजा, 5 करोड़ की ठगी करने वाला दंपति रायपुर से गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस (action of bilaspur police) ने जीएन गोल्ड कंपनी (GN Gold Company) के संचालकों के बाद अब (Action on the accused of chit fund) कंपनी से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी की है. जिसमें एक महिला और एक पुरुष है. पुलिस लगातार चिटफंड के आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है.

ऑनलाइन गेम से बच्चे हो रहे हैं मानसिक बीमारी के शिकार, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हो रहा झुकाव

ऑनलाइन गेम बच्चों की मानसिक परेशानी (children's mental problems) का कारण बनते जा रहे हैं. बच्चे ऑनलाइन खेल के लिए आपराधिक गतिविधि सहारा (Recourse to criminal activity for sport) ले रहे हैं. वह जाने अनजाने कई बार अपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे जा रहे हैं. ऐसे में ऑनलाइन मोबाइल गेम से बच्चों में उत्पन्न बीमारियों पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुरभि दुबे से ईटीवी भारत ने की खास बातचीत की.

हड़ताल पर गुरूजी, धमतरी में नाराज पैरेंट्स ने बंद कर दिया स्कूल में ताला

छत्तीसगढ़ में वेतन विसंगति को लेकर शिक्षक आंदोलन (Teacher agitation over pay discrepancy in Chhattisgarh) कर रहे हैं. स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में शिक्षकों की रवैया से नाराज धमतरी के पैरेंट्स (Angry Dhamtari's parents) ने स्कूल में ताला जड़ दिया. उन्होंने अपने स्कूल के शिक्षकों पर अनिमियता के आरोप (Teachers accused of irregularity) लगाए और उनकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की

बैंकों के निजीकरण का विरोध: रायपुर में सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी, बैंकों में दो दिनों तक कामकाज ठप

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (United Forum of Bank Unions) के आह्वान पर देश भर में आज और कल बैंककर्मी हड़ताल पर हैं. इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में देशभर के करीब 10 लाख बैंककर्मी आंदोलन (10 lakh bank workers protest) कर रहे हैं. राजधानी रायपुर में भी करीब 5 हजार बैंककर्मी (raipur bank employees) इस हड़ताल में शामिल हैं

सूरजपुर में तीन पटवारी निलंबित

गलत तरीके से रकबा बढ़ाकर धान बेचने (sell paddy by increasing the acreage) के मामले में सूरजपुर प्रशासन ने कार्रवाई की है. तीन पटवारी (Three patwaris suspended in Surajpur) को निलंबित किया गया है. यह पूरी घटना रामानुजनगर की है. जगतपुर और मदनपुर गांव में पटवारी तैनात थे. सूरजपुर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है.