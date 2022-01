रायपुर : राजधानी के शंकरनगर स्थित अपने निवास में रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज (Press Conference of Raipur South MLA Brijmohan Agarwal) प्रेसवार्ता की. उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के साथ-साथ अपने नेताओं की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रही है. पिछले तीन सालों में छत्तीसगढ़ में सरकार ने डेवलपमेंट के कोई भी काम नहीं किये. सिर्फ केंद्र सरकार की योजना से ही छत्तीसगढ़ (Development of Chhattisgarh Being Done by Central Government Plan) का विकास हो रहा है.



जनता के साथ-साथ अपने नेताओं की आंखों में भी धूल झोंक रही सरकार

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पुलवामा के शहीदों का अपमान करने वाली सरकार, उसपर प्रश्न करने वाली सरकार, दिल्ली में जो वार मेमोरियल बन रहा है उस पर प्रश्न उठाने वाले लोग, छत्तीसगढ़ में जो रिटायर्ड सैनिक जवान हैं उनकी जमीनों को हड़पने वाले लोग देशभक्ति की बात करते हैं. दरअसल कांग्रेस की देशभक्ति पर अब प्रश्न उठने लगा है. देश के लिए मर मिटने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब्दुल हमीद और सुभाष चंद्र बोस को कभी कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया. अब कांग्रेस जब रॉन्ग कॉर्नर में आ गई है तो इनको याद किया जा रहा है.

कंगाल-बदहाल सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं : बृजमोहन अग्रवाल

बस्तर में 1400 जवानों ने सुविधा नहीं मिलने पर जमा कर दिये अपने हथियार

ऐसे 1400 जवान हैं बस्तर में, जिन्होंने सुविधा नहीं मिलने से अपने हथियार (Soldiers Deposited Weapons in Bastar) जमा कर दिये. कांग्रेस ने देश के लिए मर मिटने वाले और सीमा पर बलिदान देने वाले जवानों का कभी सम्मान नहीं किया. कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी से सिमटकर छोटी पार्टी हो गई है. कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ नहीं कर पा रही है. राज्य सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है कि नया रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल बनेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनेगा, लेकिन यह सब आज तक नहीं बन पाए.

सरकार इसको लेकर 50 करोड़ का विज्ञापन छपवा देगी, लेकिन जवान ज्योति नहीं बनेगी. प्रभु राम गमन पथ की बात सरकार करती है. माता कौशल्या के मंदिर बनाने के लिए 13 करोड़ 50 लाख पर खर्च हुए. इसके विज्ञापन के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए गए. राज्य सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम तो कर ही रही है अब अपने नेताओं की आंखों में भी धूल झोंक रही है.

बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना

राहुल गांधी जी को रायपुर (Rahul Gandhi Visit To Raipur) बुलाया जा रहा है. सरकार क्यों डर गई. नया रायपुर में जहां कार्यक्रम कराने वाली थी, वहां क्यों नहीं करा रही. कांग्रेस का सदस्यता अभियान पहले ऑफलाइन चल रहा था, अब क्यों उसे ऑनलाइन करना पड़ रहा है. कांग्रेस का जनाधार और कांग्रेस की लोकप्रियता अब लगभग समाप्त हो चुकी है. इस प्रकार के कार्य से मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के नेताओं को कुछ फायदा होगा. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ सिर्फ एक एटीएम है, जहां भी देश में कांग्रेस को पैसे की जरूरत होती है तो उसे छत्तीसगढ़ की याद आती है. बृजमोहन अग्रवाल का बघेल पर तंज, कहा- भूपेश हैं कांग्रेस के एटीएम

राज्य सरकार कंगाल, छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजना से हुए डेवलपमेंट के काम

अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में तीन साल हो गए हैं. कांग्रेस नेता बनाएं कि उन्होंने राज्य में कहां विकास के कार्य किये हैं. जितने भी राज्य में विकास के कार्य हुए हैं, वह केंद्र सरकार की योजना से हुए हैं. राज्य में जितने रेलवे के कार्य हो रहे हैं, वह केंद्र की योजना से ही संभव हैं. स्मार्ट सिटी का पैसा, नल-जल योजना के लिए पैसा और गरीबों के घर बनाने के लिए भी पैसा केंद्र सरकार दे रही है. राज्य सरकार तो कंगाल हो चुकी है. केंद्र ने गरीबों के घर के लिए 11000 करोड़ रुपये दिये थे. राज्य सरकार को 7000 करोड़ देना था, लेकिन वह नहीं दे पाई. इसलिए 11000 करोड़ केंद्र ने वापस ले लिया.

कांग्रेसी अब तक निजी जमीनों पर करते थे कब्जा, अब साधु-संत की जमीन कब्जाने लगे

कांग्रेस के लोग अभी तक निजी जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के लोग साधु-संत की जमीनों पर भी कब्जा करने लगे हैं. बिलासपुर में तो आएदिन जमीन कब्जे की खबर सुनने को मिलती रहती है. मैं तो भूपेश बघेल से मांग करना चाहूंगा कि पिछले तीन साल में बड़े जमीनों का व्यापार किन लोगों ने किया है, उसकी जांच करा लें. किन लोगों ने अवैध निर्माण किये हैं, उसकी जांच करा लें. तेलीबांधा में एक बिल्डिंग का अवैध निर्माण हो रहा है. इस बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं हुआ है. मैंने सुना है कि एक मंत्री वहां अवैध निर्माण करा रहे हैं.

किसानों की बात करने का अधिकार खो चुकी है कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह भूपेश बघेल: बृजमोहन अग्रवाल

पैसा कैसे खर्च किया जाए और कैसे अपनी जेब भरी जाए, बस यह देख रही सरकार

विधायक अग्रवाल ने आगे कहा कि कल हम स्मार्ट सिटी का निरीक्षण करने गए थे. हमने देखा कि एक ही काम को तीन से चार बार पैसा खर्च करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है. बूढ़ा तालाब के पास एक रास्ता जाता था, जहां से रोजाना 10,000 बच्चे गुजरते थे. स्मार्ट सिटी ने वह रास्ता बंद करा दिया. सरकार को बच्चों से कोई प्रेम नहीं है. वह सिर्फ यह देख रही है कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए और कैसे अपनी जेब भरी जाए. छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है.

कांग्रेस का साधु-संतों की जमीन को कब्जाने की कोशिश दुर्भाग्यजनक

रायपुर दक्षिण विधायक ने कहा कि कांग्रेस अभी तक आम लोगों को डरा-धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना और उसे खरीदने का काम करती थी. अब तो जिनके पूरे देश में करोड़ों अनुयायी हैं, उनके मकान और जमीन पर ही कब्जा करने की कोशिश कर रही है. यह बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है.