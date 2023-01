मुंगेली: पहला मामला लोरमी के लालपुर थाना क्षेत्र का है. जहां रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.Two cases of suicide by hanging in Mungeli मृतक भी अपने पति और एक बच्चे के साथ घर पर रहती थी. खाना खाकर जब सभी सो गए. तब महिला ने कमरे का दरवाजा बाहर से लगाकर दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली. घटना की जानकारी कमरे में सो रहे पति को तब हुई जब वो सुबह उठा. उठने पर दरवाजा बाहर से बंद मिला.mungeli news update जिसके बाद आस पास रहने वाले लोगों को उठाया गया. उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी भाभी को आवाज़ देकर बुलाया. जिसके बाद दूसरे कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला की महिला फांसी के फंदे पर झूल गई है.

पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट: पुलिस को महिला के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में मृतिका ने लिखा है कि "मुझसे एक गलती हो गई है.Two cases of suicide by hanging in Mungeli इसलिए मैं बाबा जी के पास जा रही हूं. प्लीज अम्मा आप लोग मेरे पति को मत फंसाना.mungeli news update उसे तो कुछ भी नहीं पता. मैं ही अपनी गलती की वजह से घुट घुट कर जी रही थी. इसलिए जा रही हूं. मेरे पति और बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. पापा अम्मा मुझे माफ़ करना." पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर जांच शुरू कर दी है.

शादीशुदा युवक ने की खुदकुशी: दूसरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम रहंगी का है. जहां रहने वाला 25 वर्षीय शादीशुदा युवक ने बीती रात को घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि "कुछ दिनों से उसका पति किसी कारण से गुमसुम सा रहता था.mungeli news update बीती रात को वो बाहर से रात तकरीबन 9 बजे घर वापस आया. जिसके बाद सभी ने परिवार के साथ में भोजन किया. भोजन करने के बाद उसने सोने जाने की बात कहकर कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली. घटना की जानकारी लगने पर पत्नी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाकर पति को फंदे से अलग किया. जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर आया गया. जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक का 7 माह का बेटा भी बताया जा रहा है. वहीं खुदकुशी का कारण अज्ञात फिलहाल अज्ञात है."