परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आबंटन होगी शुरू

मनेंद्रगढ़: छतीसगढ़ सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम छतीसगढ़ स्टेट इंड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ने परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया है. Parasgarhi industrial area land allotment यहां सड़क बनाने और लाइट लगाने के अलावा प्रशासनिक भवन, कॉंफ्रेंस एग्जीबिशन हॉल, पानी टंकी समेत कई काम करवाये गए हैं. करीब आठ करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून 2021 में इसका वर्चुअल लोकार्पण किया था. industrial area land allotment will done लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद अबतक जमीन आबंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.

जल्द होगी आबंटन की प्रक्रिया: उद्योग विभाग के संसदीय सचिव यू डी मिंज ने पिछले दिनों इस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था. उन्होंने आबंटन की प्रक्रिया जल्द पूरा होने का भरोसा दिया. (land allotment will done in Manendragarh) भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने क्षेत्र में विभिन्न उद्योग लगने से लोगों को इसका फायदा मिलने की बात कही.

भाजपा ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना: भाजपा नेता रामचरित द्विवेदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "कांग्रेसी की करनी और कथनी में कितना अंतर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के पहले कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी. आज तक कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, यह बताने की जरूरत नहीं है. कांग्रेसी नेता यह भी कहते हैं कि कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का विकास होगा. Manendragarh latest news अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इन दोनों जिलों में कितने उद्योग धंधे चालू करवाए, कितनों को रोजगार दिया, यह क्यों नहीं बताते.''

"22 सालों में ऐसा कोई उद्योग शुरू नहीं हुआ": भाजपा नेता रामचरित द्विवेदी ने कहा कि " कांग्रेस सरकार के पूरे 4 साल बीत गए, लेकिन इन दोनों जिलों में एक भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया. ना कोई फैक्ट्री लगाई गई, न तो बेरोजगारों को रोजगार दिया गया. अब जब सरकार की विदाई का वक्त आ गया है तो कांग्रेस नेताओं को युवाओं की याद आ रही है. खुद कांग्रेस के संसदीय सचिव ने अपने बयान में कहा है कि इस परियोजना को 2001 में शुरू किया गया था. ब तक तो क्षेत्र में कई उद्योग धंधे शुरू हो जाने चाहिए थे. लेकिन इन 22 सालों में ऐसा कोई उद्योग शुरू नहीं हुआ, जहां क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल पाता. कांग्रेस ने बदलाव के नारे को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल की थी. वही जनता कांग्रेसियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है."