कोरिया : जिले के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग हर साल मरीजों को इलाज देने और उन्हें उच्च गुणवत्ता का भोजन मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है. लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों की थाली से पोषण आहार गायब हो चुका है. मरीजों की थाली में सुबह के नाश्ते में ना ही अंडा दिया जाता और ना ही लंच में रोटी और सब्जियां (Nutritional diet missing from patients plate in Koriya).



क्या खा रहे हैं मरीज : आप को बता दें कि जिला अस्पताल (Koriya district hospital) में भर्ती मरीजों का कहना है कि उन्हें दाल, चावल, आलू की सब्जी दी गई. लेकिन रोटी नही दी जाती है. वहीं खाने में गुणवत्ता ठीक नहीं है.ऐसे ही भर्ती एक मरीज के परिजन की माने तो खाने को लेकर उन्हें काफी परेशानी हो रही है.

नाश्ते से अंडा गायब : वहीं 2 दिनों से एडमिट विजय कुमार मरीज ने कहना है कि ''सुबह नाश्ते में दलिया,केला मिला था. लेकिन अंडा नही मिला है. दोपहर के खाने में दाल चावल, आलू लौकी मिक्स मिली थी. लेकिन रोटी नही मिली (Egg and milk are not available in Koriya District Hospital) है.'' महिला वार्ड में एडमिट शिव कुमारी ने बताया कि ''सुबह नाश्ते में दलिया, फल मिला था लेकिन अंडा नहीं मिला है. मैं शुगर पेशेंट हूं मुझे यहां रोटी नहीं मिलती इसलिए मैं अपने घर से खाना मांग कर खाती हूं.''



जिम्मेदार की नजर में सब ठीक : जिला अस्पताल के सीएमओ के एल ध्रुव कहना है कि ''हम खुद मॉर्निंग में रसोई में जाकर देखते और चेक करते हैं.अस्पताल में सुबह मरीजों की थाली के मीनू में दूध, अंडा और फल शामिल है. दोपहर के खाने में चावल दाल हरी सब्जी दी जाती है. शुगर के मरीजों को रोटी दी जाती है.''