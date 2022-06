कोरिया: कोरिया में तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है. दरअसल, मध्यप्रदेश की रहने वाली 2 लड़कियों की छत्तीसगढ़ के ग्राम चनवारीडाड स्थित तालाब में डूबने से मौत हो गई (Two girls die by drowning in pond in Koriya) है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: बता दें कि शहर से लगे ग्राम पंचायत चनवारीडाड के तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कोरिया में दो बच्चों की मौत

यह भी पढ़ें: धमतरी में महिला की मिली जली हुई लाश, हादसे की आशंका

बच सकती थी बच्चियों की जान: मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर दोनों बच्चियां नहाने के लिए तालाब गई थी. नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चली गई. दोनों ने काफी समय तक बचने का प्रयास किया लेकिन आसपास से किसी की मदद न मिलने से दोनों डूब गई. जब तक लोगों को पता चला तब तक बच्चियां डूब चूकी थी.बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.