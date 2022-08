कोरबा : देश आजाद होने के आज 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. इस दौरान जगह-जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन (Independence Day Celebrations in Korba) हुए. जिले में 15 अगस्त की सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई थी. जिसने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में खलल पैदा ( azadi ka amrit mahotsav) की. लेकिन बारिश से भी आजादी का पर्व मनाने का जोश कम नहीं हुआ. दर्री जमनीपाली के प्रतीक्षा बस स्टैंड में युवाओं की टोली ने अनोखी तैयारी की (Youth hoisted the highest tricolor in Korba) थी.

कोरबा में युवाओं ने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व मनाया

सबसे ऊंचा फहराया तिरंगा : युवाओं की टोली ने क्रेन की सहायता से 155 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने की तैयारी की थी. बारिश के बाद थोड़ी परेशानी हुई.लेकिन युवाओं ने इस परेशानी में भी क्रेन की मदद से 155 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व मनाया. क्रेन से 155 फीट ऊंचा झंडा फहराने की तैयारी में लगे.

कैसे की प्लानिंग : कमलेश गर्ग ने बताया कि "हमारी पहले से प्लानिंग थी. प्रदेश का पहला या दूसरा सबसे ऊंचा झंडा फहराएंगे. इसलिए हमने मराठा समाज के अध्यक्ष नागोराव से चर्चा की थी. जिन्होंने अपने क्रेन के जरिए हमारा सहयोग किया.हमने 155 फीट ऊंचा तिरंगा जरूर फहरा दिया.लेकिन बारिश की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जब हमने देखा कि बारिश लगातार हो रही है. तब हमने बारिश में ही झंडा फहराने का निर्णय लिया.''