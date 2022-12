कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार है कोरबा

कोरबा: कोरोना को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है. (corona virus new variant) इसके नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार काफी संजीदा है. (omicron new variant) कोरोना वायरस की लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है. जिसके तहत स्थानीय स्तर पर भी अस्पतालों को इसके लिए खास इंतजाम करने होंगे. मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में भी कोरोना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.(Medical collage Korba ready to fight with Corona) अपने स्तर पर बेड की संख्या, ऑक्सीजन, मास्क और पीपीई किट की व्यवस्था सुनिश्चित करना के निर्देश सभी अधिनस्थों को जारी किया है. Korba latest news



20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार: ट्रामा सेंटर का संचालन पूर्व में बालाजी ग्रुप द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब यह ट्रामा सेंटर पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीन आ चुका है. खाली पड़े इसी ट्रामा सेंटर बिल्डिंग में 20 बिस्तर का नया आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है,(isolation ward is also ready in Korba) जहां खासतौर पर कोरोना वायरस मरीजों के लिए 20 बेड तत्काल रेडी किए गए हैं. अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि मामले बढ़ने पर यह 100 बेड तक की व्यवस्था हो सकती है. यदि मामले और बड़े तब भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है.



फिलहाल हो रहा मेडिसिन डिपार्टमेंट का संचालन: ट्रामा सेंटर का भवन मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा को मिलने के बाद इस भवन में मेडिसिन डिपार्टमेंट को सेट किया गया था. लेकिन अब यहां आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल यहां 20 बेड तत्काल रेडी किए गए हैं.



ऑक्सीजन और मास्क की नहीं है कोई कमी: कोरोना की दूसरी, तीसरी लहर के बाद ऑक्सीजन की कमी के बाद सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे. मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है. यहां ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं. मास्क और पीपीई किट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.



"हमारे पास हर तरह की तैयारी": मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट गोपाल सिंह कंवर ने बताया कि "कोरोना वायरस की चौथी लहर से भी हम निपट चुके हैं. तब भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद थे. मौजूदा नए वेरिएंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं. हमने 20 बिस्तर का इसोलेशन वार्ड बना लिया है. यदि मामले बढ़ते हैं, तो हमारे पास पूरी तैयारी है. ऑक्सीजन, मास्क और अन्य संसाधन भी हमारे पास मौजूद हैं."