कोंडागांव : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम (CM Bhupesh meeting program) में दौरान कोंडागांव में सी-मार्ट का उद्घाटन का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सी मार्ट में विक्रय की जा रही शबरी बांसुरी को बजाकर मधुर तान छेड़ी. शबरी बांसुरी एक अनोखा वाद्य है. जिसे मुंह से फूंक कर बजाने की बजाय हाथों से हिलाकर बजाया जाता है. यह वाद्य हाथों के व्यायाम के लिए भी उपयोगी है.

सी-मार्ट में क्या है खास : बिहान अंतर्गत उड़ान महिला कृषक प्रोड्यूसर की महिलाओं के उत्पादों का विक्रय सी-मार्ट में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सी मार्ट में हर्बल उत्पाद, कोदो, कुटकी, रागी कुकीज, जामुन चिप्स सहित सभी उत्पादों का अवलोकन किया. कोंडागांव के चिखलपुटी में खुले इस सी-मार्ट स्टोर से एक ही छत के नीचे स्थानीय उत्पाद उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट के उत्पादों की सराहना (Inauguration of She Mart in Kondagaon) की.

जामुन चिप्स का चखा स्वाद : उल्लेखनीय है कि सी-मार्ट कोंडागांव में लगभग 19 लाख रुपए लागत के उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है. सी-मार्ट में मुख्यमंत्री ने जामुन चिप्स की तारीफ (Jamun Chips in Kondagaon Seamart) की. उन्होंने कहा कि ''यहां पहली बार मैं जामुन के चिप्स देख रहा हूं.'' मुख्यमंत्री को स्टोर की महिलाओं ने बताया कि ''जामुन हर सीजन में उपलब्ध नहीं होता इसलिए हमने जामुन के चिप्स बनाये हैं, ताकि बारह महीने जामुन का स्वाद लिया जा सके. उड़ान समूह में महिलाएं कुल 587 उत्पाद बना रही हैं.

ये भी पढ़ें- जब बच्चों ने सीएम भूपेश से ही पूछा 'हेलीकॉप्टर से कैसा दिखता है माकड़ी'

करोड़ों के कार्य की सौगात : भूपेश बघेल ने कोंडागांव में 131 करोड़ 47 लाख रुपये के 140 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन (CM Bhupesh gave a gift to Kondagaon) किया.इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, विधायक चंदन कश्यप भी उपस्थित थे.