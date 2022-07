जशपुर : जिले में विश्वासघात का एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसमें एक रिटायर्ड शिक्षिका ने पूरे जीवन भर की कमाई विश्वास में गंवा (relative stole the teachers money) दी. मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षिका से विश्वास का गलत फायदा उठा कर 28 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया (Millions swindled from a teacher in Jashpur) है. गिरफ्तार किया गया आरोपी रिटायर्ड शिक्षिका का रिश्तेदार ही है.जानकारी के मुताबिक पैसे सुरक्षित रखने के लिए शिक्षिका ने अपना एटीएम और पासबुक आरोपी को रखने दिया था.

रिटायर्ड शिक्षिका को विश्वास करना पड़ा भारी, गंवाई जीवन भर की कमाई

मामले की जानकारी देते हुए सिटी कोतवाली के प्रभारी रवि शंकर तिवारी ने बताया कि '' सिटी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक रिटायर्ड शिक्षिका से उसके ही रिश्तेदार ने 28 लाख रुपए ठगे हैं. शिक्षिका ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 31 जनवरी 2022 को प्रधानाध्यापिका के पद से रिटायर हुई थी. रिटायर्ड होने के पश्चात उसे शासन के द्वारा 32 लाख रुपए मिले थे. उक्त रकम को शिक्षिका ने अपने खाते में जमा किया था .पुलिस के मुताबिकशिक्षिका का बेटा अनाप-शनाप खर्च करने का आदी है. जिससे पैसे बचाने के लिए शिक्षिका ने अपने खाते का एटीएम और पासबुक को सुरक्षित रखने की नीयत से उसके घर अक्सर आने जाने वाले आरोपी रिश्तेदार लारेंश लकड़ा को दे दिया. लेकिन शिक्षिका को मालूम नहीं था कि जिस पर वह विश्वास कर रही है वही उसके विश्वासघात कर जीवन भर की कमाई को चंद दिनों में उड़ा ले (News of Jashpur crime) जाएगा.

कैसे पैसे उड़ाए : आरोपी लारेंश लकड़ा के ने रिटायर्ड शिक्षिका के चेक बुक पर भी दस्तखत ले लिए थे. एटीएम भी उसके पास ही था. जिससे वह उसके खाते से पैसे निकालना शुरू किया. लकड़ा ने 28 लाख रुपए शिक्षिका के खाते से निकाल खर्च भी कर दिये. जब 6 जुलाई को पीड़िता अपना एटीएम और पासबुक मांग कर बैंक पहुंची तो उसे पता चला कि उसके खाते से 28 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं. जिसकी शिकायत पीड़ित शिक्षिका ने पुलिस में की. मामले में पुलिस ने आरोपी लॉरेंस लकड़ा के विरुद्ध धारा 406 मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की. मुखबिर की सूचना एवं साइबर सेल की मदद से आरोपी लारेंश लकड़ा को चंद घंटों में ही पत्थलगांव से गिरफ्तार कर लिया (Jashpur police arrested the accused after a complaint) गया. आरोपी रायगढ़ जिले के ग्राम रैरूमाखुर्द काजूबाड़ी का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध पत्थलगांव के अन्य थानों में भी अपराध दर्ज है.