जशपुर : जिले की शिक्षा व्यवस्था के आए दिन चर्चे होते रहते हैं. आए दिन शराबी शिक्षकों की हरकतें सामने आती हैं. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. क्योंकि बच्चों की क्लास में महिला शिक्षिका नशे में धुत होकर पहुंची और शिक्षा के मंदिर में बेसुध होकर कुर्सी पर सोते (Drunken teacher found in Jashpur government school) मिली. ऐसा तब हुआ जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमजेडयू सिद्धिकी औचक निरीक्षण स्कूल पहुंचे. तब शिक्षिका बेसुध कुर्सी पर पड़ी मिली. मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस में (Action taken by Jashpur Development Block Education Officer) की.जिसके बाद महिला का मुलाहिजा करवा कर पुलिस थाने लाया गया.

शिक्षिका टुन्न होकर पहुंचती हैं स्कूल

दरअसल यह पूरा मामला जशपुर विकासखंड के ग्राम टिकैटगंज (Village Tikatganj of Jashpur block) के सरकारी स्कूल का है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम.जेड.यू. सिद्धकी गुरुवार की सुबह 11:00 बजे स्कूल के निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गए. इस दौरान सहायक शिक्षिका जगपति भगत बेसुध होकर क्लास रूम की कुर्सी पर शराब के नशे में धुत होकर पड़ी मिली. बच्चे क्लास रूम में बैठे शराबी शिक्षिका की हरकतों को देख रहे थे.

पुलिस में की शिकायत : इस तरह की शराबी शिक्षिका की हरकत को देख कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जानकारी सीधे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर को दे दी. जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस की टीम स्कूल पहुंची और शराबी शिक्षिका को वाहन में बैठाकर थाने ले आई. इसके बाद उसका मुलाहिजा कराया गया. जिसमें शिक्षिका शराब के नशे में पाई गई. मामले में पुलिस अपनी ओर से वैधानिक कार्रवाई कर रही है. वहीं शिक्षा विभाग को शिक्षिका पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है.