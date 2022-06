जांजगीर चांपा: जिले के बांधापाली गांव की बस्ती में कीचड़ में सने एक युवक की लाश (Dead body found in Bandhapali village of Janjgir Champa)मिली. युवक का शव देखने के बाद ग्रामीणों ने परिजनों के साथ हंगामा करना शुरु किया. ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है. इसके लिए आरकेएम पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने की मांग की है.ग्रामीणों के मुताबिक ''मृतक के दोस्त ने बताया है कि प्लांट के लोगों ने आधी रात को उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई (Youth crushed to death by car in Janjgir Champa) है.''



क्या है आरोप : बांधापाली गांव (Bandhapali village of Janjgir Champa) के शंकर लाल की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों ने घटना की जानकारी ली. तब पता चला कि शंकर लाल अपने साथी के साथ बाइक में गांव आ रहा था.तभी गांव की गली से आरकेएम पावर प्लांट की सुरक्षा कंपनी एसओएस के गार्ड कार में सवार होकर आ रहे थे. इस दौरान कार से बाइक को ठोकर मार दी. जिसके कारण बाइक चला रहे शंकर लाल और बाइक कुछ दूर तक घसीटाते हुए गए और कीचड़ में सन गए. इस हादसे में शंकर लाल की मौत हो गई ,वहीं बाइक के पीछे बैठा युवक घायल हो गया.जिसे उपचार के लिए डभरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.घायल युवक ने परिजनों को कार चालक की पहचान बताई है.



प्लांट के सामने प्रदर्शन : शंकर लाल की मौत की वजह जानने के लिए पुलिस ने डभरा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया.जहां डाक्टर ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव को पुलिस के माध्यम से परिजनों को सौंपा. मामले को संदिग्ध बताते हुए मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय आरकेएम पावर प्लांट गेट लेकर पहुंचे और शव को गेट के सामने रख कर आंदोलन किया .आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है.



गार्ड पर दबंगई का आरोप : ग्रामीणों का आरोप है कि ''आरकेएम पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए एसओएस कंपनी का ठेका (Accused on security guard of RKM power plant) है. अधिकांश गार्ड हरियाणा के हैं.जो हमेशा ग्रामीणों के साथ दबंगई करते है. धमकी देकर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं. आज गांव के युवक को गाड़ी में कुचलकर हत्या कर दी ,उन्होंने शासन प्रशासन से मामले की जांच के अलावा एसओएस कंपनी के कर्मचारियों की भी जांच करने की मांग की है.''

ये भी पढ़ें -जेल में कैदी की मौत पर रहस्य गहराया !



क्या है ग्रामीणों की मांग : ग्रामीणों और परिजन के आक्रोश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची. इस दौरान आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश की गई. लेकिन परिजन मामले की सूक्ष्मता से जांच और मुआवजा के साथ मृतक के परिवार के एक सदस्य की स्थाई नौकरी की मांग पर अड़े रहे. ग्रामीण और परिजनों के साथ एसओएस कंपनी के अधिकारियो ने चर्चा की और मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के परिजन की ठेकेदार के अंदर नौकरी देने का भरोसा दिया गया. पुलिस ने मामले में हर स्तर पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कारवाई का भरोसा दिलाया है.