जांजगीर-चांपा : जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. विचाराधीन बंदी रामशरण यादव को सीना में दर्द होने पर उपचार के लिए लाया गया था. राम शरण की मौत के बाद जेल प्रशासन सकते में है .प्रबंधन ने हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई (Death of a prisoner of Janjgir District Jail) है.





कौन था आरोपी : पामगढ़ थाना क्षेत्र के भनेसर गांव के रामशरण यादव को पामगढ़ पुलिस ने 26 मई को ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया (accused was lodged in Janjgir Jail for rape) था. न्यायालय के निर्देश पर रामशरण को जेल भेजा गया. विचाराधीन बंदी रामशरण यादव की शुक्रवार रात सीने में दर्द हुआ. जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डाक्टर ने उपचार ने दौरान रामशरण को मृत घोषित कर दिया.



कैसे हुई मौत : जिला अस्पताल में उपचार के दौरान विचाराधीन बंदी राम शरण यादव की मौत के बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया (Prisoner feared death due to heart attack in Janjgir)है.