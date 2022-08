जांजगीर चांपा : जिला के पामगढ़ थाना के बारगांव में पानी से तबाही मच गई ( Water wreaked havoc in Janjgir Champa Bargaon) है. देर रात गांव के होकर गुजरी नहर के फूटने के कारण किसानों के खेत ,घर और गलियां जल मग्न हो गई हैं. इस घटना के लिए ग्रामीण सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं. हालांकि इस घटना से जनहानि नहीं हुई है. खेती किसानी के नुकसान का आकलन नही हो पाया है.



क्यों टूटी नहर : पामगढ़ ब्लॉक (pamgarh news ) के बारगांव में नहर का पानी किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया (Canal broken in Bargaon of Pamgarh block) है. अकलतरा माइनर से होकर पामगढ़ और शिवरीनारायण तक के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इस नहर का उपयोग किया जाता (Water became trouble in Janjgir Pamgarh) है. इस नहर से किसानों को खेती में काफी मदद मिलती है. लेकिन इस नहर में रविवार को जल स्तर बहुत बढ़ गया .पानी नहर के टॉप से भी ऊपर बहने लगा.ग्रामीणों ने जब नहर को देखा तो उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पानी कम करने को कहा. लेकिन किसी भी अधिकारी ने किसानों की बात पर ध्यान नहीं (Janjgir Champa news )दिया.

कब टूटी नहर : किसानों ने खतरे को भांपते हुए अधिकारियों को चेताया (Janjgir Champa news ) था. लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी.लिहाजा अधिक दबाव के कारण कमजोर जगह से नहर फूट गई. जिसके कारण आधी रात को खेतों में नहर का पानी घुसा.सुबह होते तक पूरा गांव पानी में डूब चुका था. किसानों ने आधी रात को फसल बचाने के लिए काफी मेहनत की.लेकिन जल निकासी नहीं होने से पानी अब चिंता का सबब बन गया है. इस पानी की वजह से किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है. सिंचाई विभाग के अधिकारी नहर के पानी को अकलतरा से नियंत्रित किए हैं.