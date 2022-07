जांजगीर-चांपा : कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाली 01 महिला को गिरफ्तार कर लिया (Cheating in the name of getting job in Janjgir Champa) है. महिला ने कोचिंग कर रहे बेरोजगार युवाओं से नौकरी लगाने के नाम से 13 लाख पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी की (Police arrested Janjgir Champa Kotwali) थी. कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर बिलासपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा है.





कहां का है मामला : जांजगीर वार्ड नं. 06 न्यू चंदनियापारा की सीमा वस्त्राकार ने जांजगीर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करूणा शर्मा 2017- 2018 में जांजगीर चंदनियापारा में अपने पति के साथ मिलकर विजन इंस्टीट्यूट चला रही थी. 2019 में सरकार द्वारा सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 14580 पद पर भर्ती निकली थी. जिसमें करूणा शर्मा ने सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (Cheating in the name of recruitment in assistant teacher in Janjgir Champa) में भर्ती कराने के नाम से विजन इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने वाली प्रार्थिया सीमा वस्त्राकार से 5 लाख पचास हजार रूपया, राधिका कश्यप एवं रंजीता कश्यप से 04-04 लाख कुल 13 लाख पचास हजार रूपया भर्ती कराने के नाम से ली. प्रार्थियों की नौकरी नहीं लगने से करुणा शर्मा से दिये गए रकम की मांग करने पर करूणा शर्मा ने पैसा वापस करने के लिए टालमटोल करना शुरु किया था. जिसकी शिकायत जांजगीर थाने में दर्ज की (janjgir champa crime news) गई.

केस में बड़े लोगों की है भूमिका : इस मामले में कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं . जिसमें राजनीति से जुड़े और सफेद पोश लोग भी शामिल हैं,क्योंकि जिस समय भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. उस समय जांजगीर में राजीव नयन शर्मा कोचिंग सेंटर चला रहा था.जहां राजनीति से जुड़े लोगों का आना जाना था. असिस्टेंट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद में राजीव नयन शर्मा नवागढ़ में थे. नौकरी लगाने के नाम कर करोड़ों रुपए की लेन देन की और नौकरी नहीं लगने पर पैसा वापसी के लिए लोगों के द्वारा दिए गए दबाव से राजीव नयन शर्मा परेशान थे .जिसके कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी.