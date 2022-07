जांजगीर-चांपा :जांजगीर चाँपा जिले के सक्ती में ठगों ने एक वकील के परिवार को निशाना बनाया (lawyer wife was duped by the thugs in janjgir champa ) है. वकील की अनुपस्थिति में उसके घर जा पहुंचे और वकील की पत्नी को झांसे में लेकर सोने के कंगन साफ करने के बहाने ठग कंगन ही ले (thugs cleaned the bracelet in Janjgir Champa) उड़े.आरोपियों की तस्वीरे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है.वकील की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

कब हुई वारदात : बताया जा रहा है घटना आज सुबह करीब साढ़े दस बजे की है जब सक्ती के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सेवक कोर्ट गए हुए थे और उनकी पत्नी घर में अकेली थी. इसी दौरान दो युवक बाइक में सवार होकर आए और अधिवक्ता नरेश सेवक की पत्नी से घर के पीतल के समान साफ कराने को लेकर ( Lawyer wife cheated in janjgir champa) पूछा. जिस पर उन्होंने मना कर दिया. कुछ देर बाद फिर से ठग उनके घर आ पहुंचे जिसके बाद वकील की पत्नी ने पीतल के एक लोटे को उनको साफ करने दिए,इस दौरान ठग की नजर वकील की पत्नी के हाथों के कंगन पर गए. जिसके बाद उन्होंने झांसे में लेकर कंगन उसके हाथों से उतरवा लिए और उसे साफ करने लगे.

ध्यान बांटकर ठगी : इसी दौरान एक दूसरा ठग उनसे कागज में दस्तख्त करने के बहाने उनका ध्यान अपनी ओर खींच (janjgir champa crime news) लिया. चंद सेकेंड में ठगों ने अपना काम कर दिया और वहां से भाग निकले. वकील की पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले वो दो बाइक चालू कर भाग निकले,वकील ने घटना की शिकायत सक्ती थाने में कर दी है. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है.