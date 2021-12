दुर्गः छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने खुदकुशी कर (Minor school girl commit suicide) ली. दुर्ग के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कैवल्य धाम परिसर स्थित जैन गर्ल्स हॉस्टल (Jain Girls Hostel located in Kaivalya Dham complex of Kumhari police station area of Durg) के एक कमरे में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने मच्छरदानी के रस्सी का फंदा बना पंखे से लटककर खुदकुशी कर (Hanging in Durg) ली. जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ ही हॉस्टल में रहती थी और वह हाल ही में 2 दिसंबर को जगदलपुर अपने घर से वापस आई थी. फिलहाल पुलिस मामले में की जांच में जुटी (Police engaged in investigation in the case) हुई है.

दुर्ग में नाबालिग स्कूली छात्रा फांसी लगाकर की खुदकुशी

नहीं मिल कोई सुसाइड नोट

नाबालिग छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ हॉस्टल में रहती थी. सुबह छोटी बहन अपना क्लास अटेंड करने के लिए नीचे चले गई. इधर मृत छात्रा ने पढ़ाई करना है बोलकर हॉस्टल के रूम मे चली गई. जब छोटी बहन क्लास खत्म कर हॉस्टल के कमरे में पहुंची, तो अंदर से कमरे का दरवाजा बंद था. काफी देर तक छोटी बहन ने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने आसपास के लोगों को बुलाया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जब लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ कर देखा तो नाबालिग छात्रा फांसी पर लटकी हुई थी. जिसके बाद घटना की जानकारी कुम्हारी थाना पुलिस को दी गई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर मामले की जांच में जुट गई है. मृत छात्रा के कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है और अब तक मौत का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया.

मौत के कारण का पता नहीं चल पाया

इस विषय में छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर (CSP Vishwas Chandrakar) ने बताया कि कुम्हारी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि केवल्य धाम के परिसर में स्थित जैन गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. जिस पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले जांच में जुट गई है. फिलहाल घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है.