रायपुर/ जशपुर:छत्तीसगढ़ में खेल खेल में बच्चों (child died while playing in chhattisgarh) की हर साल मौत हो जाती है. इस बार जशपुर में दर्दनाक घटना (Tragic incident in Jashpur) घटनी है. जिले के बागीचा थाने में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां खेल खेल में तीन साल की बच्ची की मौत (Three-year-old girl dies in sports) हो गई. 5 साल के बच्चे ने चूहा पकड़ने के लिए खेल-खेल में (accident while catching rat) फावड़ा (shovel used to catch rat) चलाया. जिससे बच्ची की गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को बच्ची की डेड बॉडी सौंप दी है.

चूहा पकड़ने के दौरान हुआ हादसा (accident while catching rat)

बगीचा थाना प्रभारी एस आर भगत ने बताया कि पहाड़ी कोरवा गांव के ग्रामीण जगेश राम (Pahari Korwa jashpur Jagesh Ram) और मुन्ना राम दोनों अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ चूहा के शिकार पर गए थे. इस दौरान मुन्ना राम के 5 साल के बेटे ने जगेश राम के 3 साल की बच्ची (Girl dies in Jashpur catching rat) पर खेल-खेल में फावड़ा चला दिया. जिससे बच्ची की गर्दन कट गई. मौके पर ही मासूम बच्ची की मौत हो गई. विशेष पिछड़ी जनजाति कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा खेतों में फसलों की कटाई होने के बाद खेतों में पाए जाने वाले चूहों को पकड़कर खाया करते हैं. जिसे लेकर वह खेत के बिलों में चूहे की खोज करते हैं. इस दौरान यह हादसा हुआ.

ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लापरवाही और खेल खेल में बच्चों (children die in sports) की पहली बार जान गई है. इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं. जिसमें बच्चों की मौत हो गई है.

2 दिसंबर 2021: बस्तर में 2 बच्चों की मौत (Two children died fire in Bastar Parwat)

बस्तर के मूरकुची में दो बच्चों की मौत पैरा में आग लगने से हो गई. जबकि एक बच्चा गंभीर है. भानपुरी इलाके के मूरकुची में तुलाराम के घर के चबूतरा पर रखे हुए पैरे में आग लगने से दो बालक की मौत हो गई. वहीं एक अन्‍य बच्‍चे को सुरक्षित निकाल लिया गया

28 जनवरी 2020: बस्तर के टीकनपाल इलाके में दो बच्चों की मौत

28 जनवरी 2020 में बस्तर के टीकनपाल गांव में पैरा में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई. इसमें जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बच्चों ने माचिस लेकर पैरावट में खेल-खेल में आग लगा दी. जिससे उनकी हादसे में झुलसने से मौत हो गई. भानुपुरी एसडीओपी उदय बेहार ने इसकी पुष्टि की थी.

साल 2016 चिरमिरी: झूले की रस्सी में गला फंसने से मासूम की मौत

साल 2016 में चिरमिरी में एक बच्चा खेत में झूले पर खेल रहा था. इस दौरान झूले की रस्सी में गला फंस गया. जिससे उसका दम घुट गया. इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई. बच्चा 13 साल का था.