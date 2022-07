दुर्ग: छावनी थाना क्षेत्र कैम्प-1 बैकुंठधाम में एक 6 साल के मासूम के लापता होने का मामला सामने आया है. यश की मां रजनी आनंद काम पर गयी हुई थी और पिता गांव गये हुए थे. मासूम यश आनंद भाई रॉकी और मोहल्ले के दो और बच्चों के साथ घर के पास खेलने के लिए निकला था. देर शाम तक बच्चे के घर नहीं आने पर परिजनों द्वारा आस पड़ोस में तलाश किया गया. खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिलने पर परिजनों ने छावनी थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट (No clue of missing child found even after 6 days) दर्ज कराई. जिसके बाद छावनी पुलिस केस दर्ज लापता बच्चे की तलाश में जुट गई है.

दुर्ग में बच्चा लापता

एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि "कैम्प-1 बैकुंठधाम निवासी यश आनंद पिता रोहित आंनद रविवार शाम 4 बजे बड़े भाई रॉकी और मोहल्ले के दो और बच्चों के साथ घर के पास खेलने के लिए गया था. इसके बाद दोनों भाई मोमोस खाने भी गए. यश भाई के साथ घर आ गया, फिर दोबारा खेलने चला गया. यश की मां रजनी आनंद काम पर गयी हुई थी. शाम को घर लौटी तो यश के दिखाई नहीं देने पर उसे ढूंढने (No clue of missing child found even after 6 days) लगी. आसपास तलाश करने के बाद में रजनी आनंद ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी."

यश आनंद का परिवार मुगेली जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं और कैंम्प में किराए के मकान में रहते हैं. यश के पिता रोहित आंनद मुगेली गांव खेत में बोवाई के लिए गए हुए थे. परिजन बच्चे को लेकर चितिंत है.

दुर्ग छावनी पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी: एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि "शिकायत मिलने पर पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है. लेकिन अब तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, लेकिन कुछ क्लू नहीं मिल (No clue of missing child found even after 6 days) पाया है. 6 साल का यश नीले रंग की शर्ट पहने हुए है, बच्चे के संबंध में जानकारी मिलने में छावनी थाने सूचना देने की अपील की है."