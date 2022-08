धमतरी : शनिवार को जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर और बाकी स्टाफ ने अचानक हड़ताल कर (district hospital staff begins strike ) दिया.सभी लोग काम छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल गए. अस्पताल का स्टाफ कलेक्टर पीएस एल्मा के एक आदेश के खिलाफ लामबंद हुए (Protest against the transfer of civil surgeon ) हैं. जिसमें उन्होंने सिविल सर्जन का ट्रांसफर कर दिया है. मेडिकल स्टाफ सिविल सर्जन को अस्पताल में फिर से नियुक्त करने की मांग पर अड़ा है.

धमतरी जिला अस्पताल में काम ठप

क्यों हटाए गए थे सिविल सर्जन : जानकारी के अनुसार ये टकराव दरअसल एक लाश के पोस्टमार्टम को लेकर हुआ. दो दिन पहले ही धमतरी के जंगल मे एक नवविवाहित महिला की 5 दिन पुरानी लाश मिली थी.जिसका शरीर खराब होने के कारण धमतरी में पोस्टमार्टम संभव नही था.तो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ यूएल कौशिक ने लाश को मेडिकल कॉलेज रायपुर भेज दिया. सिविल सर्जन के इस फैसले से कलेक्टर नाराज हुए और उन्होंने सिविल सर्जन को हटा दिया.सिविल सर्जन को हटाए जाने से अब डॉक्टर नाराज हो गए हैं.



कलेक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप: डॉक्टरों ने कलेक्टर (Collector PS Elma) पर हमेशा दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है.डॉक्टरों की मांग है कि पुराने सिविल सर्जन डॉ यूएल कौशिक को फिर से नियुक्त किया जाए. वहीं कलेक्टर अपने व्यवहार में सुधार लाए. इधर हड़ताल के कारण जिला अस्पताल के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हड़ताल को देख कर बाहर से आए कई मरीजों ने निजी अस्पतालों की ओर रुख किया. इस पूरे मामले में धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा का पक्ष जानने जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नही उठाया. वहीं डॉक्टर मांग पूरी होने से पहले हड़ताल खत्म करने को तैयार नही हैं. अब देखना ये होगा कि कब और कैसे इस समस्या का हल निकलता (Dhamtari Latest News )है.