Dantewada latest news दंतेवाड़ा : विधानसभा में गुरुवार को आम सभा आयोजित की गई. इस आमसभा में भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार की विफलताओं और केंद्र की मोदी सरकार के किए कार्यों को जनता को बताया. साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं. भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि ''आगामी चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी.'' BJP counted failure of state government



कांग्रेस को जमकर सुनाई खरी खोटी : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय (Former state president Vishnudev Sai)ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार (Congress government of Chhattisgarh) को जमकर घेरा है. उन्होंने कहा कि '' गरीबों को PM आवास के लाभ से दूर रखने का कार्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है.अन्य प्रदेश में हितग्राहियों को सरकार इसका लाभ दिलाने भरपूर प्रयास कर रही है. इसके विपरीत सिर्फ देश में एक ही ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ हैं जहां की कांग्रेस सरकार नहीं चाहती की गरीबों को पक्का मकान मिले. इसलिए इस सरकार ने PM आवास की राशि को लौटा दिया है.''

ये भी पढ़ें- दंतेवाड़ा में पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बैठक





छत्तीसगढ़ का विकास ना होने का आरोप : जिला संगठन प्रभारी सुभाऊ कश्यप ने कहा कि '' जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है छत्तीसगढ़ का विकास थम गया है.अन्य प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है. वहां चारों तरफ विकास हो रहा है. मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार गरीब, शोषित, दलितों के उत्थान के लिए समर्पित है. जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने का विचार रखती है. छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को नहीं मिल पा रहा है जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है.''Dantewada latest news