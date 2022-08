बीजापुर : जिले के थाना मोदकपाल क्षेत्रान्तर्गत बोंगला पंगुर के जंगलों में नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी के डीव्हीसी नागेश एवं अन्य 20-25 सशस्त्र नक्सली एकत्रित होने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 06 अगस्त को थाना मोदकपाल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बोंगला- पंगुर की ओर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ 229 की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुई थी. सूचना वाली जगह पर टीम को टेंट के निशान मिले. इसके बाद टीम आगे की ओर बढ़ी. 7 अगस्त को अचानक बोंगला-पंगुर के जंगलों में 20-25 नक्सलियों ने फोर्स पर फायरिंग शुरु (Encounter with Madded Area Committee in Bijapur) की. जवाब में पुलिस ने सुरक्षित आड़ लेकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने को (Police Naxalite encounter in Bijapur ) कहा.

बीजापुर मोदकपाल नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली हथियारों समेत गिरफ्तार

नक्सलियों ने फायरिंग नहीं की बंद : फायरिंग बंद नही करने और लगातार फायरिंग जारी रखने पर पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की .पुलिस की जवाबी कार्रवाई से माओवादी जंगल पहाड़ का आड़ लेकर मौके से भाग खड़े हुए. फायरिंग रूकने पर पुलिस पार्टी ने मौके पर सर्च अभियान (Police attack on Naxalites in Bijapur) चलाया.

सर्चिंग में नक्सल सामान जब्त : सर्च करने पर मौके से 01 नग एसएलआर रायफल, 29 राउण्ड, 01 नग इंसास रायफल, 04 राउण्ड, 01 नग 303 रायफल, 06 राउण्ड, विस्फोटक, माओवादी साहित्य, माओवादी सामग्री एवं दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री बरामद की गई. मौके से खून के धब्बे एवं घसीटने के निशान भी मिले हैं. जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि दो नक्सली मारे गए हैं. सर्च के दौरान पंगुर के जंगल से 01 घायल पुरूष नक्सली को पकड़ा (Naxalite arrested with arms in Bijapur ) गया. जिसके कब्जे से 01 नग हेण्ड ग्रेनेड, 05 डेटोनटर, 12 बोर बंदूक और 10 राउण्ड बरामद किया गया.