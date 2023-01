धर्माबेड़ा और सतसपुर के बीच बनेगा उच्च स्तरीय पुल

जगदलपुर: बस्तर में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है. अब बस्तर जिले के संवेदनशील इलाके कहे जाने वाले बिनता और ककनार क्षेत्र के लोगों को बारिश के दौरान इंद्रावती नदी में आने वाली बाढ़ अलग नहीं रख पाएगी. High level bridge to be built in Jagdalpur जल्द ही क्षेत्र के लोग बेरोकटोक आना जाना कर सकेंगे. jagdalpur news update कनेक्टिविटी को और बहतर बनाने के लिए सतसपुर ग्राम पंचायत के रायगोंदी और धर्माबेड़ा ग्राम पंचायत के बीच पुल बनाया जा रहा है. bridge construction on Indravati river

"वर्षों पुरानी मांग पूरी": रविवार को प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने इस पुल की आधारशिला रखी. प्रभारी मंत्री लखमा ने कहा कि "लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का काम विकास से सरोकार रखने वाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है. High level bridge to be built in Jagdalpur भूपेश सरकार लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने वाली सरकार है. इस पुल के निर्माण से लोग पूरे बारह महीने बिना किसी रुकावट के आना जाना कर सकेंगे."Bastar News

एनिकट निर्माण की भी घोषणा: Minister Kawasi Lakhma ने क्षेत्रीय मांझियों की मांग पर करेकोट नाले में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से एनिकट बनाने की घोषणा भी की. मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि "इसका निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा ताकि किसानों को इस एनिकट का लाभ मिल सके.High level bridge to be built in Jagdalpur मंत्री कवासी लखमा ने सतसपुर में मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की.



भूपेश बघेल के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्यों में आई तेजी: बस्तर सांसद दीपक बैज (Bastar MP Deepak Baij) ने कहा कि "मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आई है. वर्षों पुरानी एक बड़ी मांग का सपना साकार होने जा रहा है. पहले इस क्षेत्र में आवागमन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था. लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने का ही परिणाम है कि अब इस क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है. जल्द ही बारसूर तक सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाएगा.jagdalpur news update वहीं मारडूम से इस क्षेत्र तक बनी सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा."Bastar News

मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी होगी दूर: विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि "24 करोड़ रुपए के उच्चस्तरीय पुल के साथ ही कई अन्य विकास कार्यों की सौगात यहां दी गई है. High level bridge to be built in Jagdalpur इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क और बैंक की समस्या को दूर करने का कार्य भी किया जा रहा है."Bastar bridge construction