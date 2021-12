बलरामपुरः छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में (in border area's of Chhattisgarh) धान खरीदी के साथ बिचौलिए सक्रिय (middlemen also active) हो गए हैं. बलरामपुर में धान का अवैध परिवहन (illegal transportation of paddy in Balrampur district), संग्रहण (storage), उपार्जन केन्द्रों (earning center) पर पुराने धान की बिक्री का प्रयास तथा बिचौलियों के अवैध धान पर कार्रवाई की जा रही (action on illegal Paddy of middlemen) है. राजस्व व खाद्य विभाग अवैध धान का परिवहन एवं विक्रय को रोकने के लिए जुटा हुआ है.

यूपी से लाया जा रहा था धान

इसी क्रम में बलरामपुर के रामानुजगंज SDM (Sub divisional magistrate) गौतम सिंह की अगुवाई में 59 बोरा अवैध धान जब्त किया गया. उत्तर प्रदेश से लाये जा रहे 59 बोरी अवैध धान की सूचना मिलने पर तहसीलदार विनित सिंह ने टीम के साथ पहुंचकर धान जब्त किया.

दूसरी ओर, तहसील रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम सनावल स्थित दशरथ के दुकान से 30 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया. बलरामपुर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि धान का अवैध परिहवन एवं संग्रहण पूरी तरह से नकेल कसें.