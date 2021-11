आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

26/11 मुंबई आतंकी हमला : भारत-पाक संबंधों के बीच खिंच गई लाल लकीर, आज भी जख्म हरे

26 नवंबर 2008 की शाम भारत के वाणिज्यिक महानगर मुंबई (India's commercial metropolis Mumbai attacked) में शुरू हुए आतंकी हमले 66 घंटे तक चले. इस दौरान आतंकवादियों ने जमकर तांडव मचाया. यह हमला भारत के लिए न केवल 9/11 सरीखी की घटना बन गई बल्कि भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता में किसी भी सकारात्मक बदलाव को लेकर लाल रेखा भी खींच गई. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

रूस-भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक आज होगी

रूस, भारत और चीन (आरआईसी) समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कल डिजिटल माध्यम से होगी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे . विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

किसान आंदोलन : पूरा हो रहा एक साल, भारी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर जुटेंगे हरियाणा के किसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग तीनों कृषि कानूनों के वापसी का प्रस्ताव पास हो गया. हालांकि इसके बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmer protest) जारी है. अब 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा (Farmer protest anniversary) है. इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर रखा है. अब दिल्ली की सीमाओं पर किसान पहुंचना शुरू कर दिए हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह, शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद

संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day at Parliament) मनाया जाएगा. संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Constitution Day President Kovind) शुक्रवार पूर्वाह्न 11.00 बजे से होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

कल की वो बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए

NOIDA Int'l Airport : पीएम मोदी ने रखी आधारशिला, सिंधिया बोले- 2024 तक पूरा होगा पहला चरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर (PM Modi in Jewar UP) में नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानतल (noida international airport) की आधारशिला रखी. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे. सिंधिया ने कहा कि जेवर में पीएम मोदी के निर्देश पर एयरपोर्ट में कई अहम कार्य किए गए हैं. बता दें कि शुरुआत में जेवर हवाअड्डे पर दो हवाईपट्टियां चालू होंगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई पनडुब्बी आईएनएस वेला

'प्रोजेक्ट 75' में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है. इनमें से तीन पनडुब्बियों - कलवरी, खंडेरी, करंज - को पहले ही सेवा में शामिल किया जा चुका है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

केंद्र को एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना होगा : राकेश टिकैत

टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना होगा. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन मांगों के पूरा होने से पहले खत्म करने की कोई योजना नहीं है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पंजाब सरकार को सिद्धू की चेतावनी, मांग नहीं मानी तो करूंगा भूख हड़ताल

पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ने ड्रग्स और बेअदबी की घटना पर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, तो वह भूख हड़ताल करेंगे. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

मेघालय में 'विधायकों की बगावत' से कांग्रेस तिलमिलाई, बताया- BJP की मदद के लिए टीएमसी का षड्यंत्र

मेघालय कांग्रेस के 12 विधायक ने गुरुवार को टीएमसी का दामन थाम लिया, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं. कांग्रेस विधायकों की इस सामूहिक बगावत से कांग्रेस तिलमिला गई है. 'मेघालय के दल-बदल' पर कांग्रेस ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि टीएमसी भाजपा की प्रतिनिधि (proxy) है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

हम किसानों और रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलवा सकते : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने कहा कि हम जनता की आंखों में धूल झोंककर नहीं, जनता की आंखों में आंखें डालकर राजनीति करना चाहते हैं. राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन (booth president conference) को संबोधित कर रहे थे. राजनाथ ने कहा कि हम किसानों और रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलवा सकते.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

NEET Counselling : चार हफ्तों के लिए स्थगित, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते समिति गठित करेगा और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त चाहिए. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

nagar sarkar : अब तक कांग्रेस का पलड़ा भारी, जानिये नगर सरकार चुनाव 2021 में क्या होंगे जीत के समीकरण

छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की (Chhattisgarh Election Date 2021) तारीख की घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है. बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है. अब तक हुए 146 निकायों के चुनावों में 111 पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है जबकि 35 पर भाजपा काबिज हुई है. इस आंकड़े को देखने के बाद कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है. जबकि इस बार कुल 6 नगर पंचायत, 5 नगर पालिका परिषद और 4 नगर निगमों में निकाय चुनाव होने हैं.click here

chhattisgarh municipal elections 2021 : 20 दिसंबर को बीरगांव नगर पालिका निगम और गोबरा नवापारा में वोटर डालेंगे वोट

बिरगांव नगर पालिका निगम (Birgaon Municipal Corporation Election) और नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा में चुनाव को लेकर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रेसवार्ता (press conference of raipur collector ) की.click here

कोयला मंत्री के निर्देश पर अमल के लिए 10 दिन शेष, पावर प्लांट्स के पास अब भी नहीं है पर्याप्त कोयला

कोरबा में कोयले की कमी (shortage of coal in korba) बनी हुई है. जिससे प्रदेश के ज्यादातर पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक 5 से 10 दिनों का ही है.click here

किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर रायपुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली

किसान आंदोलन के एक साल (One Year of farmers movement) पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसानों की ट्रैक्टर (Farmer tractor rally ) रैली है. इस रैली में करीब हजारों की संख्या में किसान हिस्सा लेंगे.click here

निलंबित IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली सुनवाई की नई तारीख

निलंबित IPS जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई. आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीपी सिंह ने खुद पर हुई FIR खारिज करने याचिका लगाई है. कोर्ट ने 8 दिसंबर (8 December) को जवाब पेश करने कहा है.click here

देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी पुरुषों से बढ़ी महिलाओं की संख्या, लेकिन 5 साल में घटी

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (national family health survey 2021 ) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बढ़ी है. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की संख्या के बारे में बताया गया है. प्रदेश में महिलाओं की संख्या पिछले 5 साल से पुरुषों से ज्यादा है. हालांकि 2015 की तुलना में साल 2021 में संख्या घटी है.click here

समीर वानखेड़े को मिली राहत, हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के बयानबाजी पर लगाई रोक

आखिरकार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के परिवार को थोड़ी राहत मिली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के बयानबाजी पर रोक लगा दी. मलिक पिछले कई दिनों से लगातार वानखेड़े और उनके परिवार पर निजी आक्षेप लगा रहे थे. कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मलिक ने द्वेष में आकर ट्वीट किये थे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड में 11 आईएफएस अधिकारी पाए गए कोरोना संक्रमित

देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है. 25 नवंबर को परिसर में एक साथ 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं. जिसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Jewar Airport का शिलान्यास कर बोले पीएम मोदी, पहले की सरकारों ने यूपी को अभाव-अंधकार में रखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया. इस मौके पर संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं. हवाई अड्डे को सुचारु रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है. पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा. को लाभ मिलेगा.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

disney plus hotstar पर 10 दिसंबर से प्रसारित होगा 'आर्या' का दूसरा सीजन

टेलीविजन सीरीज़ 'आर्या' का दूसरा सीजन डिजिटल स्ट्रीमिंग (OTT) प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 दिसंबर से प्रसारित होगा. राम माधवानी की 'आर्या' लोकप्रिय डच क्राइम-ड्रामा 'पेनोज़ा' की आधिकारिक रीमेक है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

IND vs NZ, 1st Test Day 1 Stumps: अय्यर और जडेजा ने जड़े अर्धशतक, भारत 258/4

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का हुआ अंत. भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 258 रन. अय्यर और जडेजा ने अर्धशतक जड़ा है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

सबमरीन आईएनएस वेला : 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में शानदार पहल

आईएनएस वेला का जलावतरण के साथ ही भारतीय नौसेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है. 'भारत की आत्मनिर्भरता' की दिशा में यह एक मेगा प्रयास है. पनडुब्बी आईएनएस वेला का नौसेना में कमीशन और इसमें एक निजी स्टार्ट-अप के द्वारा अत्याधुनिक तकनीक विकास और क्रायोजेनिक इंजन की तकनीकी के क्षेत्र भारत की स्थिर प्रगति पर पढ़ें ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट

प्रजनन दर में कमी का असर : देश में बढ़ेगी बुजुर्गों की तादाद, भारत की आबादी में होगी गिरावट

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार, भारत में प्रजनन दर जिस स्तर से कम हो रहा है, उससे जनसंख्या विस्फोट की अवधारणाओं को चुनौती मिली है. अभी तक जारी किए कई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगले 25 साल में भारत की आबादी शिशु मत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण बढ़ेगी. मगर जन्म दर में हो रही लगातार कमी के कारण एक समय ऐसा भी आएगा, जब देश की आबादी कम होने लगेगी. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट

2024 में मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस में सेंध क्यों लगा रहीं हैं ममता बनर्जी ?

2024 में नरेंद्र मोदी से राजनीतिक लड़ाई के लिए ममता बनर्जी पूरे देश में सिपहसलारों की नियुक्ति कर रही है. मगर दिलचस्प यह है कि राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए वह कांग्रेस में ही सेंध लगा रही हैं. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट

केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर इच्छाशक्ति दिखाएं तो संभव है एमएसपी गारंटी : रामपाल जाट

किसान नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री को एमएसपी पर कमेटी बनाकर चर्चा करने की बजाय इस पर कानून बनाने की सीधे घोषणा करनी चाहिए थी. यदि ऐसा होता तो किसान अब तक घर लौटने का निर्णय ले चुके होते. 'ईटीवी भारत' संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने एमएसपी के मुद्दे पर किसान नेता रामपाल जाट से विशेष बातचीत की है. जानिए उन्होंने क्या कहा.