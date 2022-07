रायपुर : राजधानी रायपुर में एक युवक का अपहरण करके बेदम पिटाई और चाकू से वार किए जाने का मामला सामने आया (Attempt to murder after kidnapping of youth in Raipur) है. आरोपी कार और बाइक में किसी और युवक को ढूंढते आए थे. लेकिन किसी दूसरे की पिटाई करके मरा हुआ समझकर छोड़ कर फरार हो गए. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि 4 आरोपी फरार हैं. पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया था. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अपहरण की धाराएं जोड़ी है.



कहां का है मामला : राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक युवक की मामूली बात पर पिटाई कर दी गई . युवक की केवल इतनी गलती थी कि उसने घर के सामने सड़क पर खड़े 8-10 लोगों को देखकर पूछा, किसे ढूंढ रहे हो. यह सुनते ही युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. उसके बाद कार में जबरदस्ती बैठाकर एक किमी दूर ले गए. कार से नीचे उतार जमकर पिटाई की. फिर चाकू से भी कई वार (Deadly attack on youth in Raipur) किए. आरोपियों ने पीड़ित परमेश्वर धीवर को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए. इसके बाद घायल परमेश्वर ने अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी. परमेश्वर के भाई ने बताया घटना 30 जून की रात की है. वीडियो वारयल होने के बाद पुलिस ने धाराएं जोड़ी है.





वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज : परमेश्वर के भाई ने बताया कि '' वह पुलिस को बताता रहा कि उसके भाई का अपहरण किया गया है. उसे चाकू भी मारा गया है. लेकिन विधानसभा थाने की पुलिस (Raipur vidhansabha Police took action) ने केवल मारपीट की सामान्य धाराओं में अपराध दर्ज किया. बाद में जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब पुलिस ने अपहरण और आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई. पुलिस ने मुकेश बंजारे और नीरज निषाद को गिरफ्तार किया है . उनके पास से घटना में इस्तेमाल कार और चाकू जब्त किया है. अन्य आरोपी अब भी फरार है.

क्या करेगी अब पुलिस : विधानसभा सीएसपी उदयन बेहार ने बताया " पीड़ित के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश जारी है."