रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लोग इन दिनों साइबर अपराधों से परेशान (Online fraud cases increased in Raipur) हैं. रोजाना कोई न कोई शातिर ठगों के शिकार हो रहे हैं. इसी के तहत गुरुवार को भी शातिर बदमाशों ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने किसी को फोन पे लिंक भेजकर तो किसी को क्रेडिट कार्ड बंद कराने का झांसा देकर लाखों रुपये ठग लिए. फिलहाल पुलिस प्रार्थी की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए हैं. राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में साइबर बदमाशों ने प्रार्थी के खाते से एक लाख से अधिक रुपए साफ कर दिए हैं. ठगों ने क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर प्रार्थी को झांसे (fraud in name of closing credit card in raipur) में लिया. उसके बाद ओटीपी मांग कर तीन बार मे एक लाख 6 हजार रुपये निकाल लिए.. वहीं दूसरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां साइबर ठगों ने फोन पे नंबर मांगकर लिंक भेज 60 हजार से अधिक रुपये निकाल लिए.

Narcotics Cell in Durg: दुर्ग पुलिस ने नारकोटिक्स सेल का किया गठन

जांच में जुटी पुलिस

राजेन्द्र नगर निवासी जितेंद्र व्यास ने ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम अभिषेक माहेश्वरी ने राजेन्द्र नगर थाना भेज दिया. मामले में एफआईआर दर्ज की गई. आईपीएस व आजाद चौक सीएसपी ने बताया की दोनों मामले में प्रार्थी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही सख्ती से पेश आने के भी निर्देश दिए हैं.