रायपुर: राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. बीती रात आजाद चौक थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना (knife pelting incident in azad chowk of raipur ) हुई है. एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया. आरोपी ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर अपने दोस्त पर चाकू से कई वार (friend stabbed friend in raipur) किए. आसपास के लोगों ने जब पुलिस के आने की बात कही. तब जाकर आरोपी फरार हुआ. फिलहाल गंभीर हालत में घायल युवक को मेकाहारा में भर्ती किया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुरानी रंजिश के विवाद के बाद चाकूबाजी

देर रात अश्वनी नगर लाखे नगर रोड पर चाकूबाजी की घटना हुई है. आरोपी तुलेश्वर उर्फ टिल्लू ने अपने दोस्त सुनील डड़सेना को पुरानी रंजिश के विवाद के बाद रास्ते में दौड़ा-दौड़ा कर चाकू से कई वार किया. पुलिस ने पीड़ित सुनील के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है. आजाद चौक थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी और घायल युवक दोस्त है. दोनों डंगनिया के रहने वाले है. उनका घर भी एक दूसरे के घर से लगा हुआ है. फिलहाल आरोपी अभी फरार है, जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.