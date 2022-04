रायपुर : सीएम भूपेश बघेल ने कनिष्ठ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने परीक्षा को लेकर घोषणा (CM Bhupesh Baghel announced) की है. कनिष्ठ चयन बोर्ड द्वारा बस्तर और सरगुजा में आयोजित होने वाले परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा. बता दें कि एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की फीस माफ की गई है. उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ बोर्ड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की शुल्क माफी की घोषणा हो. बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर परीक्षा आयोजित होती है. भूपेश बघेल इसके बाद डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए. जहां वे बम्लेश्वरी माता के दर्शन करेंगे.

सुविधाएं खत्म कर रही है केंद्र : रेल मंत्रालय द्वारा 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द (ten passenger trains closed for one month) किए जाने के फैसले को लेकर सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार और रेलवे विभाग सिर्फ पैसा कमाना चाहती है. रेल मंत्रालय को सैकड़ों करोड़ों रुपए इस जोन से प्राप्त होता है, नागरिक सुविधा को नजरअंदाज करते हुए 10 पैसेंजर ट्रेन और 23 ट्रेन जो सप्ताह में एक बार या दो बार चलती हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया. आम जनता की सुविधा वाली चीजों को केंद्र सरकार खत्म कर रही है. गुड ट्रांसपोर्ट को जारी रखकर जनता को परेशानी में डालने का काम (Railway is putting public in trouble) कर रहे हैं.

अब रेल भी चलना बंद होगी : एक तरफ रेलवे ने भाड़ा बढ़ाया, प्लेटफार्म की टिकट का रेट बढ़ाया, अब वह चलना भी बंद हो जाएगा. एक तरफ पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए. लगातार भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रणनीति के तहत दाम बढ़ाए जा रहे हैं. गरीबों और नौकरी पेशा लोग पैसेंजर ट्रेन से आवागमन करते थे. वह पैसेंजर ट्रेन 1 महीने के लिए बंद कर (ten passenger trains closed for one month) दी गई हैं . सभी चीजें बंद कर दी गई हैं. इससे यह पता चलता है कि केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है.

10 अप्रैल को राम वन गमन पथ का उद्घाटन : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि वह 10 अप्रैल को राम वन गमन परिपथ का उद्घाटन (Inauguration of Ram Van Gaman Circuit) करेंगे . सीएम ने कहा कि जिस तरह से चंदखुरी में भव्य तरीके से मंदिर का कार्यक्रम किया गया था. उसी तरह से शिवरीनारायण में भी चंदखुरी की तर्ज पर निर्माण कार्य किया गया है. हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में 9 जगहों का चयन किया है . शिवरीनारायण दूसरा पड़ाव है जिसका कार्य पूरा कर लिया गया है . धीरे-धीरे बाकी बचे स्थानों को भी को संवारने का काम किया जा रहा है. पिछड़ा वर्ग हेडकाउंट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, उसे कैबिनेट में रखा जाएगा. वहीं स्टील के दाम बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो बाकी सभी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे.