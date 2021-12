आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

IMA POP: देहरादून पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लेंगे पासिंग आउट परेड की सलामी

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड (IMA Passing Out Parade 2021) में बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) सलामी लेंगे. जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच गए हैं. इस बार देश को 319 नए युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे. 8 मित्र देशों को 68 अफसर मिलेंगे. इस तरह कुल 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे.

CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां गंगा में होगी प्रवाहित

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी. पारिवारिक सदस्यों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पढ़िए पूरी खबर.

PM मोदी UP के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी.

नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, सरकारी पैथ लैब और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का वादा

कांग्रेस ने शुक्रवार को नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh urban body elections manifesto) को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है. यह घोषणापत्र कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में जारी किया गया है.

हसदेव सम्मेलन में जुटे 35 गांव के आदिवासी, कहा- 'जंगल की कीमत पर कोयला खदान नहीं चाहिए '

हसदेव अरण्य वन ( Hasdeo Aranya Forest) क्षेत्र में कोयला खनन परियोजना (Coal Mining Project) पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग को लेकर जिले के मदनपुर में हसदेव सम्मेलन का आयोजन (Hasdev conference organized in Madanpur) किया गया. इस सम्मेलन में आदिवासियों और समाजसेवियो ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

गौरेला पेण्ड्रा मारवाही में हाथियों का आतंक, दहशत में कट रही ग्रामीणों की रातें

मरवाही वन मंडल में 1 सप्ताह से अधिक दिनों से 43 हाथियों का दल मौजूद है. वहीं, हाथियों का यह दल जंगलों से निकल कर रात के समय गांव में घुस जा रहा है और जमकर उत्पात मचा रहें है. इन वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी (Presence of elephants in forest division) से गांव के ग्रामीण दहशत के बीच रतजगा करने को मजबूर हैं. रात होते ही घर से निकलकर ग्रामीण दूसरों के घरों में रात काटते हैं.

सरगुजा के आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का शिक्षा मॉडल बेहतर, कलेक्टर समेत कई अधिकारियों के बच्चे यहां कर रहे पढ़ाई

आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल (Atmanand English school) में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector Sanjeev Kumar Jha) ने अपनी बेटी का दाखिला कराया है. इस स्कूल में बेहतर पढ़ाई के पीछे की वजह यहां का टीचिंग स्टाफ और अनुसाशित प्रिंसिपल हैं. यहां टीचरों की नियुक्ति के समय से ही प्रशासन ने सख्ती बरती है. यही कारण है कि यहां बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ने ( Sarguja collector daughter also studying here) आते है.

Chhattisgarh Urban Body Election 2021: जनसभा नहीं, समस्याओं को देखकर मतदाता करेंगे वोटिंग

छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय चुनाव में 20 दिसंबर 2021 को वोटिंग होनी है. बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां जनसभा और रैली निकाल रही हैं. इस बीच ईटीवी भारत ने बिरगांव में समस्या को लेकर जनता से बातचीत की.

नये पुलिस कैंप का विरोधः ग्रामीणों के आंदोलन का बढ़ा स्वरूप, हजारों की तादाद में जुट रही भीड़

बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रो (Bastar Naxal Affected Area) में खुल रहे नये पुलिस कैंप के विरोध (Opposition to the opening of new police camps) में ग्रामीण लामबंद हो गये है. लगातार विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों की संख्या बढ़ (Villagers are opposing the formation of a new police camp) रही है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी (Bastar IG Sundarraj P) ने इसे नक्सलियों की साजिश करार दिया है.

Omicron : मास्क के कम उपयोग पर नीति आयोग की चेतावनी, मास्क व टीके दोनों महत्वपूर्ण

नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल (Dr VK Paul Health Member of NITI Aayog) ने ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों पर चेतावनी देते हुए कहा कि मास्क का उपयोग कम (less use of masks) हो रहा है. हमें यह याद रखना होगा कि टीके और मास्क दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. हमें वैश्विक स्थिति से सीखना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश पर अटकलों से वायुसेना परेशान, कहा मृतकों की गरिमा का सम्मान करें

इंडियन एयर फोर्स कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद चल रही चर्चाओं और आशंकाओं से परेशान हैं. अपने ट्वीट में इंडियन एयर फोर्स ने लोगों से अटकलों से बचने और हादसे में मारे गए सैनिकों की गरिमा का सम्मान करने की अपील की है. पढ़ें पूरी खबर.

सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले- खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि खुले में नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की (Gurugram namaz Dispute) जाएगी. उन्होंने जोर देते हुए कहा. खुले में नमाज पढ़ना बिल्कुल गलत है और इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन सख्त भी है. पढ़िए पूरी खबर.

CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने दी मुखाग्नि

तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. यहां उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई. पढ़ें पूरी खबर.

Omicron : 59 देशों तक पहुंचा ओमीक्रोन, नियमों का पालन बेहद जरुरी : लव अग्रवाल

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal Joint Secretary Ministry of Health) ने कहा कि 24 नवंबर तक मात्र दो देशों तक सिमटा ओमीक्रोन अब तक 59 देशों में फैल (Omicron has reached 59 countries) चुका है. उन्होंने आगाह किया ओमीक्रोन की जीनोम सीक्वेंसिंग (Omicron's genome sequencing) जारी है और लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

Terrorist Attack : बांदीपोरा में आतंकी हमला, दो पुलिसकर्मी शहीद

म्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुलशन चौक में शुक्रवार को आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए. शहीद जवानों की पहचान मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद के रूप में हुई है. पढ़िए पूरी खबर.

समिट फॉर डेमोक्रेसी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत लोकतंत्र का अनुभव साझा करने को तैयार

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समिट फॉर डेमोक्रेसी (Summit for Democracy) में अपनी राय रखी. उन्होंने इस पहल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की तारीफ की और कहा भारत विश्व समुदाय से लोकतंत्र का अनुभव साझा करने को तैयार है. पढ़िए पूरी खबर.

प्रियंका हैं भारत का भविष्य: आचार्य प्रमोद कृष्णम

यूपी की आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी गणित पर बोले वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा- प्रदेश को उत्तम बनने के लिए जरूरी है कांग्रेस. प्रियंका गांधी को बताया भारत का भविष्य. कहा- 2024 में होंगी चेहरा. वहीं, छोटी पार्टियों संग गठबंधन की गणित को बताया 'मुताह'. पढ़ें पूरी खबर.



देश के पहले CDS बिपिन रावत का अंतिम सफर, 17 तोपों से दी गई सलामी

कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश (Coonoor helicopter crash) में जान गंवाए ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर(Brigadier L S Lidder ) का दिल्ली कैंट(Delhi Cantt) में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. वहीं, दिग्गज सीडीएस बिपिन रावत को उनके दिल्ली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी. सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया.

Farmers Movement Postponed: सिंघु-कुंडली बॉर्डर से किसान हटाने लगे टेंट, तोड़े अस्थायी मकान

दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया (Farmer Protest Postponed) है. दिल्ली-हरियाणा स्थित सिंघु और कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने अपने धरना स्थल से टेंट हटाना शुरू कर दिए हैं.