बिलासपुर रेंज में जब्त 12 टन गांजा का नष्टीकरण किया गया. इसके साथ ही इससे 5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन(Electricity generated from hemp in Bilaspur) हुआ. पहली बार नया प्रयोग करते हुए हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने गांजा नष्ट करने के साथ इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया है. रेंज के थानों में रखे गांजा के डिस्पोजल के लिए कोर्ट के आदेश पर नष्टीकरण किया गया.

गांजा से पैदा हुई बिजली,जानिए कहां होगी इस्तेमाल ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है. संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है. शुक्रवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 1.07 प्रतिशत रही. 3 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर है. शुक्रवार को 7654 सैंपल का टेस्ट किया गया. जिसमें 82 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है. प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 643 हो गई है.

CG corona update: छत्तीसगढ़ में कोरोना के डराने वाले आंकड़े पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक बीमारी है. यह बीमारी हजारों लाखों में कुछ ही बच्चों में देखने को मिलती है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बालोद के एक बच्चे का इलाज रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में किया जा रहा (Muscular dystrophy treatment in ayurveda) है.

ETV BHARAT INSIDE STORY : आयुर्वेद में है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज !

कोरबा में डीजल चोर के हौसले बुलंद हो गए थे. लेकिन ETV भारत ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरबाजी करने वाले डीजल चोरों की खबर प्रमुखता से दिखाई जिसके बाद कोरबा पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी है. आरोपी डीजल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Etv Bharat Impact : कोरबा में सुरक्षाकर्मियों पर पत्थरबाजी करने वाले डीजल चोर गिरफ्तार पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा के खदानों में माफिया राज चल रहा है. इस बीच बीते रात एसईसीएल के सुरक्षा विभाग में पदस्थ डबल एसआई बीके सिंह पर डीजल चोरों ने हमला बोल दिया. बीके सिंह अपोलो अस्पताल में भर्ती (SI of SECL was beaten up by diesel thieves in Korba ) है.

कोरबा के खदानों में माफिया राज: एसईसीएल के एसआई को डीजल चोरों ने दौड़ाकर पीटा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर आईएएस अधिकारी सुधाकर खलखो (IAS officer Sudhakar Khalkho) को सचिव लोक आयोग की जिम्मेदारी सौंपी हैं.

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, दो अधिकारियों के बदले विभाग पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले (Jashpur district of Chhattisgarh)की पहचान यहां की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पठारों एवं नदियों की सुंदरता तथा एतिहासिक रियासत से तो है ही. साथ ही साथ पिछले साढ़े तीन वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है . ये पहचान अब देशव्यापी हो गई है.

छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन रहा टी टूरिज्म पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें