पंचतत्व में विलीन हुईं सुरों की साधिका लता मंगेशकर, भाई ने दी मुखाग्नि, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर रविवार शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पंचतत्व में विलीन हो गईं. पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शरद पवार, पीयूष गोयल, राज ठाकरे, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान सहित सैकड़ों दिग्गज हस्तियों ने शिवाजी पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इस दौरान देश भर में लता मंगेशकर के प्रशंसकों ने भी नम आंखों से स्वर कोकिला को अंतिम विदाई दी. लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी. click here

सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सोमवार से कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य : जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने कहा कि सोमवार से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में उपस्थिति बहाल कर दी गई है. उन्होंने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. click here

ओवैसी की कार पर 'गोलीबारी' की घटना पर संसद में आज बयान देंगे गृह मंत्री

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी की कार पर कथित गोलीबारी (attack on Asaduddin Owaisi) के मामले में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को लोकसभा में वक्तव्य देंगे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी. click here

पंजाब में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस की स्थिति पर फर्क नहीं पड़ेगा: भाजपा

पंजाब विधानसभा चुनाव (punjab assembly elections 2022) में कांग्रेस की ओर से रविवार को चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि इससे कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. click here

विदेश मंत्री जयशंकर आज अपने श्रीलंकाई समकक्ष संग करेंगे वार्ता

विदेश मंत्री एस जयशंकर (Minister of External Affairs India S Jaishankar) आज नई दिल्ली में अपने श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेइरिस (G L Peiris) के साथ व्यापक वार्ता करेंगे. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता में मछुआरों का विवादास्पद मुद्दा भी उठने की संभावना है. जीएल पेइरिस तीन दिवसीय भारत दौरे पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे. click here

मेडिकल छात्रों के लिए नया फरमान, लद्दाख की सेवा करो या भरो जुर्माना

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Union Territory of Ladakh) के प्रशासन ने मेडिकल छात्रों के लिए सेवा बांड लागू करने का फैसला किया है. यह एमबीबीएस/बीडीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा नीति होगी. ऐसे उम्मीदवार जो विभिन्न मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, सभी पर लागू होगा. click here

DCGI ने भारत में सिंगल डोज स्पूतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग को दी मंजूरी

कोविड महामारी से बचाव के लिए अब एक और वैक्सीन को DCGI ने भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (Health Minister Dr Mansukh Mandaviya) ने बताया कि भारत में उपयोग की अनुमति पाने वाली यह 9वीं वैक्सीन है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

भाजपा ने समाप्त किया 24 घंटे से विधानसभा थाने में चल रहा धरना, धरमलाल बोले-जल्द होगा बड़ा आंदोलन

विधानसभा थाने में भाजपाइयों का चल रहा (BJP protest in Raipur vidhansabha Thana ends ) धरना समाप्त कर दिया गया है. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय शोक जैसे समय में कार्यक्रम करना ठीक नहीं, लेकिन भाजपा जल्द ही बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है. click here

छत्तीसगढ़ में आज पॉजिटिव मरीज की संख्या हजार के नीचे, 9 लोगों की कोरोना से मौत

chhattisgarh corona update : प्रदेश में अब धीरे-धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है. लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी पहले की तरह है. छत्तीसगढ़ में शनिवार को 9 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. click here

कभी लता जी को परोसा था खाना, आज टीवी पर अंतिम विदाई देख नहीं थम रहे आंसू : अनुराग

स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन पूरे देश के लिए (Lata Mangeshkar death an irreparable loss to the entire country) अपूरणीय क्षति है. छत्तीसगढ़ से उनका अलग ही नाता रहा है. उनके निधन की खबरें सुन कर उनके साथ समय बिता चुकीं कांकेर की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराग ठाकुर ने अपने अनुभव शेयर किये... click here

विस्तार के साथ-साथ शहर में प्रदूषण भी बढ़ा फिर भी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे स्वस्थ शहर, जानिये वजह

छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर शहर के स्वच्छता मॉडल के चर्चे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन यह शहर स्वच्छ होने के साथ-साथ बेहद (Ambikapur is healthiest city of Chhattisgarh) स्वस्थ भी है. स्वस्थ कैसे है, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं. अम्बिकापुर शहर के स्वस्थ होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है इस शहर का भूगोल. कुदरत ने ही इसे ऐसा बनाया है कि मानो प्रकृति के बेशकीमती उपहारों से इसे नवाजा गया हो. click here