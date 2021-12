आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

PM Modi in Varanasi : पीएम मोदी हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को वाराणसी के करखियांव में गुजरात के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करने के साथ ही जिले के 2100 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न योजनाओं की ((PM to kickstart development initiatives) सौगात देंगे. click here

कोरोना ओमीक्रोन वेरिएंट : हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी

देश में ओमीक्रोन की बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. पढ़ें पूरी खबर.

Chhattisgarh Municipal Election 2021: निकाय चुनाव में मतगणना आज, किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा?

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में (Chhattisgarh urban body election 2021) अब मतगणना की (Counting in Chhattisgarh urban body elections) बारी है. आज सभी नगरीय निकाय के आम चुनाव और 15 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आएंगे. नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग सुबह 9 बजे (Counting of votes in Chhattisgarh urban body elections 2021) से सभी मतगणना स्थल पर शुरू होगी. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Income Tax Raid in Chhattisgarh 2021: चार शहरों में आयकर विभाग के छापे से हड़कंप, कई बड़े खुलासे की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में छापेमारी (Income Tax Raid in Chhattisgarh 2021) की है. करीब 100 से अधिक अफसर कार्रवाई में जुटे हैं. इनकम टैक्स की चोरी समेत कई शिकायतों पर आयकर विभाग यह कार्रवाई कर रही है. Click here

छत्तीसगढ़ में शीतलहर के कारण बढ़ी ऊनी कपड़ों की मांग, बाजार में रौनक

राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से रिकॉर्डतोड़ ठंड से लोग परेशान (cold wave in Chhattisgarh) हैं. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ-साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं. बात अगर गर्म कपड़ों की करें, तो जिस तेजी से ठंड पड़ रही है. उससे उलन मार्केट में रौनक लौट (Demand for woolen clothes increased) आई है. Click here

chhattisgarh tribals protest: परसा कोल ब्लॉक पर राजस्थान सरकार की चिट्ठी के खिलाफ एकजुट हुआ आदिवासी समाज

परसा कोल ब्लॉक के आवंटन और राजस्थान सरकार की चिट्ठी (Tribals protest against letter of rajasthan Government) के बाद आदिवासी समाज एकजुट हो (Chhattisgarh tribals protest) गया है. ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं ( letter of rajasthan Government Parsa Coal Block) देंगे. Click here

ओमीक्रोन पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: मंत्री टीएस सिंहदेव ने जताई चिंता, जनवरी-फरवरी में पीक पर होगा ओमीक्रोन !

ओमीक्रोन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Chhattisgarh Health Minister TS Singhdeo) ने गहरी चिंता जताई है. उन्होंने अपील की है कि सभी लोग इस बीमारी से संभलकर रहे और कम बाहर निकले. स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 वॉर-रूम (Covid-19 War Room) शुरू कर दिया है. लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0771-2235091 पर सलाह और मार्गदर्शन दिया जा रहा है. Click here

Chhattisgarh Paddy procurement 2021: छत्तीसगढ़ में अबतक 37.36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी

इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तिहार चल रहा है. साल 2021-22 के लिए एक दिसम्बर से धान खरीदी शुरू हुई है. धान खरीदी के 21वें दिन भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में में राजनांदगांव अव्वल रहा. 3,53,870 मीट्रिक टन खरीदी के साथ राजनांदगांव धान खरीदी में नंबर वन रहा. Click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

रावत की बगावत, हरीश के दांव से उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) कांग्रेस संगठन से खफा हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है. उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Legislative Assembly election 2022) से पहले वरिष्ठ नेता की नाराजगी से कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

शाबाश भारत के शेर! एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाक को 4-3 से धूल चटाई, जीता ब्रॉन्ज

भारत की ओर से सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह ने गोल करते हुए भारत का खाता खोला जिसके बाद सुमित, वरुण, आकाशदीप सिंह ने गोल कर भारत की जीत पक्की कर दी. पढ़ें पूरी खबर.

जम्मू-कश्मीर अगले 10 साल में आतंकवाद से मुक्त होगा : पूर्व थल सेना प्रमुख विज

पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एन सी विज (Ex Army Chief Vij) की एक किताब 'द कश्मीर कॉनड्रम : द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड' (The Kashmir Conundrum: The Quest for Peace in a Troubled Land ) आई है, जिसमें उन्होंने एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है. इसमें जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों के इतिहास के साथ विशेष दर्जा वापस लिए जाने तक की कहानी है. click here

BH-Series: सरकार ने पेश की नए वाहनों के लिए BH-सीरीज, जानें किसे होगा फायदा

नए वाहनों-भारत श्रृंखला (BH-सीरीज़) के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया गया है. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. पढ़ें पूरी खबर.

अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल कोरोना पॉजिटिव

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल कोरोना पॉजिटिव (Dimple Yadav Test Covid Positive) हो गई हैं. बेटी टीना यादव के भी संक्रमित होने की आशंका है. हालांकि, टीना को कोरोना संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. डिंपल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उपचार जारी है. पढ़ें पूरी खबर.

टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना वेतन नहीं: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों से कहा

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कोविड टीका प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर वेतन जारी नहीं किया जाएगा. पढ़िए पूरी खबर...

हैदराबाद में दबिश देने गई उत्तराखंड पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, मिर्ची झोंक आरोपी को छुड़ाया

उत्तराखंड पुलिस की टीम ने हैदराबाद में दबिश देकर हत्याकांड मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस दौरान आरोपियों के समर्थन में उतरी भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया और उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर मुख्य आरोपी को एसटीएफ के कब्जे से छुड़ा लिया, जिसके बाद आरोपी फरार है. पढ़ें पूरी खबर.

2014-19 के बीच DRDO में 58 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ : CAG

कैग ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में डीआरडीओ पर तल्ख टिप्पणी की है. इसके अनुसार 2014 से 2019 के बीच डीआरडीओ ने 58 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया. पढ़ें पूरी खबर.

'क्या यूएपीए कानून का हो रहा दुरुपयोग', सरकार ने दिया यह जवाब

क्या सरकार यूएपीए कानून का दुरुपयोग कर रही है. इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसा होता तो अदालत इस मामले में लोगों को दोषी नहीं ठहराती. उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में 149 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

पाक दूतावास ने इमरान खान की आलोचना वाले पोस्ट का किया खंडन

अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास (Pakistani mission in Argentina) ने दावा किया है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया था और अकाउंट से पोस्ट किए गए संदेश उसकी तरफ से नहीं हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :समोसा, बिरयानी, पावभाजी या गुलाब जामुन ? जानिये 2021 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया

ऐप से खाने-पीने की चीजें ऑर्डर करना अब आम बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लोग खाने में क्या पसंद करते हैं ? स्विगी की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है. आखिर भारतीयों ने क्या सबसे ज्यादा ऑर्डर किया, जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

मनी मार्केट में निवेश के हैं कई विकल्प, जानिए अपना पैसा कहां लगाएं ?

मनी मार्केट में फाइनैंशल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी पेचीदगियां और डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं. फाइनैंशियल एक्सपर्ट तुम्मा भारद्वाज के अनुसार, व्यक्तिगत अनुशासन और निवेश करते समय प्राथमिकता से धन बढ़ाने में मदद मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

Ola Cab ड्राइवर्स के राइड कैंसिल करने से हैं परेशान ? अब कंपनी ने निकाला ये समाधान

ऐप से कैब करने के बाद ड्राइवर आपसे कुछ जानकारी लेता है और फिर राइड कैंसिल कर देता है. इस समस्या से सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं, ओला कैब्स के कई ग्राहक इससे परेशान हैं और अब कंपनी ने इस समस्या का एक समाधान खोजा है. जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर

KHABAR JARA HAT KE

बिना काम किए ही 5 साल तक उठाता रहा सैलरी, नहीं लगी भनक, कंपनी से भी मिला प्रमोशन

अगर कोई व्यक्ति पांच साल तक एक ही कंपनी में काम करे और सैलरी और प्रमोशन भी मिले, तो जाहिर है, वह एक अच्छा एम्पलॉय माना जाएगा. लेकिन अगर वह काम न करे, कोई तरकीब ढूंढ कर कंपनी को सिर्फ यह बताता रहे कि वह काम कर रहा है, और बदले में वह सैलरी भी उठाता रहे, तो क्या कहेंगे आप. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है. आप भी पढ़ें.

शख्स ने जुगाड़ से बनाई ऐसी जीप कि आनंद महिंद्रा हो गए फैन, एक्सचेंज में बोलेरो का दिया ऑफर

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स एक जीप को किक मारकर स्टार्ट कर रहा है. इस वीडियो ने आनंद महिंद्रा को भी जैसे फैन बना दिया है. उन्होंने इस शख्स को बोलेरो देने की पेशकश की है. पढ़ें पूरी खबर.