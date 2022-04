रायपुर: पिछले 2 साल से पूरे देश में कोरोना ने तबाही मचा रखी थी. प्रदेश में भी अबतक कोरोना से 11 लाख 52 हज़ार 202 संक्रमित मिले हैं. वहीं 2 साल बाद प्रदेश में रविवार को एक भी संक्रमित मरीज नहीं (Infected patients not found in Chhattisgarh on Sunday) मिला. जिससे प्रदेश के लोगों और कारोबारियों में खुशी की लहर है. कारोबारियों का कहना है कि कोरोना खत्म होने से एक बार फिर बाजार गुलजार होगा. व्यापार फिर पटरी पर आएगा. प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या भी 50 से कम है. प्रदेश में 11 जिले ऐसे हैँ, जहां एक भी एक्टिव मरीज नहीं है. वहीं जिन जिलों में एक्टिव मरीज हैं, वह भी तेजी से ठीक हो रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में वापस पटरी पर लौट रहा कारोबार : रविवार को 2 साल बाद प्रदेश में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है. जिससे कारोबारियों में खुशी की लहर (raipur businessmen happy) है. कोरोना की वजह से पूरे देश भर में कारोबार का काफी नुकसान हुआ है. दुकानें बंद होने की वजह से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 50 से कम है. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज भी अब ना के बराबर हैं. लिहाजा इससे व्यापारी काफी खुश हैं.

संक्रमण कम लेकिन सावधानी जरुरी : कोरोना कम होते देख लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है. स्थानीय निवासी ने बताया कि हम लोगों के लिए काफी खुशी की बात है कि प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है. एक बार फिर त्योहारों में बाजारों और शहर में रौनक देखने को मिलेगी. 2 साल से कोरोना ने बाजारों से रौनक और लोगों के चेहरे से खुशी दूर कर दी थी. हजारों-लाखों लोग पूरे देश में कोरोना की चपेट में आए. अब धीरे-धीरे खुशी वापस लौट रही है. लेकिन सावधान रहना जरूरी है.

कहां कितने मरीज एक्टिव : छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज के आंकड़े देखें तो प्रदेश के 11 जिले कबीरधाम , महासमुंद , गरियाबंद , मुंगेली , गौरेला पेंड्रा मरवाही , सूरजपुर , बस्तर , कोंडागांव , दंतेवाड़ा , कांकेर , नारायणपुर में कोरोना के एक भी एक्टिव मरीज नहीं है. प्रदेश के सरगुजा , दुर्ग और बिलासपुर में सबसे ज्यादा 6-6 एक्टिव मरीज है. इसके अलावा धमतरी में 4 , रायगढ़ में 2 , कोरबा में 3 , बलरामपुर में 4 , सुकमा में 3 , बीजापुर में 3 , जशपुर में 2 एक्टिव मरीज है। राजनांदगांव में 1 , बालोद में 1 , बेमेतरा में 1 , बलौदा बाजार में 1 , जांजगीर-चांपा में 1 , कोरिया में 1 संक्रमित मरीज बचे हैं.

प्रदेश में कितनी मौतें : अब तक 14 हजार 34 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है. जिसमे सबसे ज्यादा मौत कोरोना से रायपुर , बिलासपुर और दुर्ग में हुई है. रायपुर में 3228 , दुर्ग में 18297 और बिलासपुर में 1238 लोगो की मौतें हुई हैं. इसके अलावा राजनंदगांव में 547 , बालोद में 408 , बेमेतरा में 248 , कबीरधाम में 269 , धमतरी में 562 , बलौदा बाजार में 497 , महासमुंद में 375 , गरियाबंद में 196 , रायगढ़ , 994 , कोरबा में 600 , जांजगीर चांपा में 863 , मुंगेली में 169 , गौरेला पेंड्रा मरवाही में 148 , सरगुजा में 250 , कोरिया में 181 , सूरजपुर में 229 , बलरामपुर में 121 , जशपुर में 215 , बस्तर में 199 , कोंडागांव में 102 , दंतेवाड़ा में 102 , सुकमा में 27 , कांकेर में 237 , नारायणपुर में 14 , बीजापुर में 58 लोगों की मौत हुई.

होम आइसोलेशन में ठीक हुए मरीज : प्रदेश में अब तक 11 लाख 52 हज़ार 202 लोग संक्रमित हो चुके हैं. इसमें से 9 लाख 60 हज़ार 388 लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हुए हैं. वहीं हॉस्पिटल से 1 लाख 77 हज़ार 733 लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौटे. प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रायपुर में 1 लाख 93 हज़ार 877 मिले. इसके अलावा दुर्ग में 1 लाख 16 हज़ार 188 और बिलासपुर में 75 हज़ार 967 संक्रमित मिले हैं.