रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किरायेदारों के बीच आपसी विवाद हो (clash between tenants in Raipur ) गया . विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की हत्या हो गई . इस घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और गंभीर हालत में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया . जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई . वहीं घायलों का उपचार मेकाहारा में किया जा रहा है। इधर पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है.





चाकू से किया हमला :राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर के पंडरी तराई में किराएदारों के दो गुटों में जमकर मारपीट (Incident of assault in Devendra Nagar )हुई. घटना शुक्रवार की देर रात की बताई जा रही है, जहां किराये पर रहने वाले पेंटिंग ठेकेदार मोहम्मद अहमद अपने बेटे फैजान और प्रदीप के साथ रहता है. ये सभी मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं. जिनका विवाद नीचे के दो मकान पर किराये में रहने वाले लोगों से हुआ. इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे के साथ ईंट भी चले. इसी बीच एक आरोपी ने चाकू से फैजान अहमद पर हमला कर दिया.जिसकी मेकाहारा में मौत हो गई.



महिला समेत 4 गिरफ्तार, तीन फरार : इस मामले को लेकर रायपुर सिटी एएसपी तारकेश्वर पटेल (Raipur City ASP Tarakeswar Patel) ने बताया कि विवाद छत में हल्ला करने के नाम पर हुआ. इसमें आरोपी देवनारायण विश्वकर्मा, सरिता विश्वकर्मा, सूरज जलछतरी, अजय विश्वकर्मा, रोहन, राजेंद्र और कोमल निर्मलकर ने मिलकर मारपीट की है. इसमें महिला समेत चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही तीन आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है.