रायपुर : राजधानी के तेलीबांधा थाना अंतर्गत एक गोदाम में तेलीबांधा पुलिस ने अवैध रूप से तलवार रखे जाने की सूचना पर रेड की (Telibandha police Raid in warehouse) कार्रवाई की. तेलीबांधा पुलिस ने उक्त कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की. जहां पर पुलिस ने 153 अवैध रूप से रखे गए तलवार बरामद करने के साथ ही एक आरोपी निर्मल सिंह को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है.

रायपुर में मिला तलवारों का जखीरा

तेलीबांधा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला ने बताया कि शुक्रवार की रात मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि श्याम नगर के एक गोदाम में अवैध रूप से तलवार रखा गया है. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वहां पर दबिश दी. रेड की कार्रवाई में पुलिस ने 153 तलवार (A cache of swords found in Raipur) बरामद किया. जिसे निर्मल सिंह नाम के शख्स ने छिपाकर रखा था.पुलिस की पूछताछ में आरोपी के पास तलवार से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिला. आरोपी ने अवैध रूप से रखे इन तलवारों को बेचने की फिराक में था. आरोपी ने इतनी बड़ी संख्या में तलवार क्यों जमा किए थे इस पर भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही (A cache of swords found in Raipur) हैं. इतनी संख्या में तलवार बरामद हुए हैं जिससे किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था.