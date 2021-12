रायपुर: तीन दिनों तक बदली, बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश का मौसम अब धीरे-धीरे साफ होने लगा है. ठंड बढ़ने के साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है. आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है. गुरुवार को भी राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली.

मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर एक हवा का चक्रवाती घेरा 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है. जिसके कारण प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्के बादल छाए रहे. इस सिस्टम के पूर्व की ओर चले जाने के कारण शुक्रवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की वृद्धि होगी और न्यूनतम तापमान 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है.

छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बढ़ी ठंड (Cold rises in all divisions of Chhattisgarh )

सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर सहित सभी जगह पर अच्छी ठंड पड़ रही है. घना कोहरा भी कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है. बस्तर संभाग में भी कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जैसी जगहों पर ठंड पहले की तुलना में बढ़ गई है. बिलासपुर संभाग के जांजगीर-चांपा और रायगढ़ में भी अच्छी ठंड पड़ रही है. मुंगेली और बिलासपुर जिले में अपेक्षाकृत ठंड कम है. इसी तरह के ठंड और घने कोहरे के हालात दुर्ग संभाग के दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और कवर्धा में भी ठंड बढ़ी है. रायपुर संभाग में रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद में भी पहले की तुलना में ठंड में इजाफा हुआ है.

risk of third wave in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, एक दिन में मिले 150 संक्रमित मरीज

छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (chhattisgarh districts temperature )

गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री, राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री दर्ज किया गया.