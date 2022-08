भारतीय सेना में राजनांदगांव की बिटिया वंशिका पांडेय लेफ्टिनेंट बनीं (Vanshika Pandey Rajnandgaon became officer in army) है. वह छत्तीसगढ़ से पहली महिला हैं जिन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट बनीं है. वंशिका ने चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनिंग हासिल किया है. उन्हें ओटीए (ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी) 30 जुलाई को पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई.

श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (naagpanchami 2022) को नाग पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता(Shivling is made from the soil of two hundred years old arena in raipur naagpanchmi) है. इस दिन नागों की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है. वह घर की सुरक्षा करते हैं. दूसरी ओर इस त्यौहार का गहरा कनेक्शन कुश्ती से भी है. इस खास दिन अखाड़े को सजाया जाता है और वहां पहलवान वर्जिश करते (naagpanchami date 2022) हैं. साथ ही अपना दमखम भी दिखाते हैं.

भिलाई के मॉडल टाउन में फूड प्वाइजनिंग ने एक छात्रा की जान ले ली. छात्रा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी. भिलाई के नर्सिंग कॉलेज में फूड प्वाइजनिंग से करीब 39 छात्राएं बीमार हो गई. जिसमें एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छात्राओं को बासी खाना दिया गया था. जिससे वह बीमार पड़ गईं. इस मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस प्रशासन के मुताबिक फूड प्वाइजनिंग से ग्रसित 39 छात्राएं अस्पताल में तीन दिनों से भर्ती है. रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज ने इस बात को छिपाया था. इसे दबाने का प्रयास किया गया. लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ता रहा.

दंतेवाड़ा में नागफनी गांव में ऐसा मंदिर (nagphani village of Dantewada) है. जहां नाग पंचमी के दिन विशाल मेला लगता है. यहां आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती (Dantewada nagfani village ) है. आइए जानते हैं कि इस नागफनी गांव के मंदिर की क्या (Nag Panchami 2022) महिमा है.

लगभग 2 साल बाद एक बार फिर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार गति पकड़ने लगा है. बीच में कोरोना की वजह से यह कारोबार ठप पड़ गया था. जिस वजह से होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार गति पकड़ रहा है.

भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी (BJP strategy for Mission 2023) है. प्रदेश के प्रत्येक बूथ को साधने के लिए भाजपा ने पहले 1 बूथ 20 युवाओं प्रोग्राम के तहत हर बूथ में युवाओं की सेना तैयार की. जिसके बाद कमल सखी बनाकर महिलाओं को साधने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है. वहीं अब प्रदेश भाजपा ने 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारियों की सूची तैयार कर ली (BJP started preparations in Chhattisgarh) है. आने वाले कुछ दिनों में भाजपा इसकी घोषणा कर देगी.

बालोद जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम मुल्लेगुड़ा में हाथियों का आतंक देखने को मिला है. दंतैल हांथी ने एक किसान को घसीटते हुए कुचलकर मार डाला. जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत है. यह घटना सोमवार शाम की है. इस घटना के बाद वन विभाग अलर्ट है. इलाके में मुनादी कराई जा रही है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महापुरूषों तथा आस्था के केंद्रों को जनभावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिए प्रदेश के तीन स्थानों चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदलने के निर्देश दिए (CM Bhupesh changed the name of Chandkhuri Giroudpuri and Sonakhan) है. अब चंदखुरी को माता कौशल्याधाम चंदखुरी, गिरौदपुरी को बाबा गुरू घासीदास धाम गिरौदपुरी और सोनाखान को शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा.

