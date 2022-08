रायपुर : भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी (BJP strategy for Mission 2023) है. प्रदेश के प्रत्येक बूथ को साधने के लिए भाजपा ने पहले 1 बूथ 20 युवाओं प्रोग्राम के तहत हर बूथ में युवाओं की सेना तैयार की. जिसके बाद कमल सखी बनाकर महिलाओं को साधने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है. वहीं अब प्रदेश भाजपा ने 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारियों की सूची तैयार कर ली (BJP started preparations in Chhattisgarh) है. आने वाले कुछ दिनों में भाजपा इसकी घोषणा कर देगी.

भाजपा जल्द जारी करेगी विधानसभा प्रभारियों की सूची : वहीं अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव और पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए भाजपा ने अपनी सूची तैयार की है. इसके लिए रायपुर के जैनम मानस भवन में भाजपा ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था. इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है. 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य फोकस बस्तर पर होगा. इसके लिए भाजपा अपने प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रणनीति बना रही (Charges to leaders at the assembly level in Chhattisgarh) है.

प्रभार वाले क्षेत्र में बहाना पड़ेगा पसीना : मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने आगामी चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की सूची बनाई (Chhattisgarh BJP made list of in charges) है. वहीं सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी को अपने क्षेत्र में हर महीने 10 दिन गुजारना होगा. इन 10 दिनों में विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नेताओं को इलाकों के प्रबुद्धजनों,किसानों,युवाओं को रमन सिंह के 15 साल में हुए विकास और केंद्र की मोदी सरकार की खूबियां बतानी होगी. वहीं पिछले 4 सालों में प्रदेश सरकार की विफल नीति और भ्रष्टाचार के बारे में भी लोगों को समझाना होगा.