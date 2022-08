रायपुर :भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर (BJP Regional Organization General Secretary Ajay Jamwal) हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दायित्व देने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं. राजधानी रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज जिला प्रभारी और मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई (BJP District President and Morcha Cell meeting in Raipur) थी. बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी मौजूद थे. बैठक के बाद रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि " अजय जामवाल ने 2023 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की भ्रष्ट और माफिया सरकार , जिससे पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को गतिविधियां बढ़ाने के लिए और पदाधिकारियों की सक्रियता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए (Brijmohan Aggarwal attack on Bhupesh Baghel) हैं."

बृजमोहन अग्रवाल का भूपेश बघेल पर हमला

रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल (Raipur South MLA Brijmohan Agarwal) ने कहा कि " भारतीय जनता पार्टी के नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जिनको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया है. पहली बार वह छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं. क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का प्रदेश के नेताओं से परिचय का कार्यक्रम चल रहा है. मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक और विधायक ग्रुप की बैठक रखी गई है.आज जिले के प्रभारी और मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ बैठक हुई. अजय जामवाल ने 2023 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की भ्रष्ट और माफिया सरकार , जिससे पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को गतिविधियां बढ़ाने के लिए और पदाधिकारियों की सक्रियता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं. क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने कहा है कि मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा.किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ है , तो वह मुझसे आकर मिल सकता है और अपनी बात बता सकता (raipur news) है."

कैसे जीतेगी बीजेपी : रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा " नॉर्थईस्ट जो एक कठिन और सुदूर क्षेत्र था. उस क्षेत्रों में अजय जामवाल ने कमल का झंडा फहराया है. छत्तीसगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वाला क्षेत्र है. यहां पर उनके मार्गदर्शन और गाइडेंस में फिर से बीजेपी का झंडा लहराएगा.''





बेरोजगारी है बीजेपी का मुद्दा : रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा " छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है. मैं मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि बेरोजगार कार्यालय में 21 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं. 21 लाख में से कितने लोगों को रोजगार मिला. इनके होल्डिंग्स में लगता है 5 लाख लोगों को रोजगार दिया. राहुल गांधी कहते हैं 3 लाख लोगों को रोजगार दिया. जब हम विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं तो जवाब आता है 18 हजार लोगों को रोजगार दिया है. विधानसभा का जवाब मेरा जवाब नहीं है , सरकार का जवाब है. कांग्रेस ने ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में वह बेरोजगारों को किसी ना किसी काम में लगाएंगे या 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे. आज पौने 4 साल हो गए , अगर 1 साल का जोड़े तो पर व्यक्ति 30,000 होता है. नौजवानों का 1 लाख 30 हज़ार खाने वाली सरकार भूपेश सरकार है.''