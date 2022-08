16 august history : 16 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 16 अगस्त (16 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 16 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 16 August in India and world) थीं





16 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 16)

अमेरिका में योर्कटाउन, वर्जीनिया की खोज 1691 में की. अमेरिका ने 1777 में ब्रिटेन को बेन्निनगटोन के युद्ध में हराया. तुर्की ने 1787 में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की. अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुशनैन को 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से एक टेलिग्राफ संदेश ट्रांस अटलांटिक केबल से प्रसारित किया गया. दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 1906 को 8।6 की तीव्रता का भूकंप, बीस हजार लोगों की मौत. नीदरलैंड-तुर्की के बीच शांति समझौते पर 1924 को हस्ताक्षर. बुल्गारिया के जार बोरिस तृतीय अडोल्फ़ हिटलर से 1943 में मिले. मुस्लिम लीग ने 1946 में प्रत्यक्ष कारवाई दिवस का एेलान किया, इस दौरान हिंसा में कोलकाता में करीब 5000 लोग मारे गये और 15000 लोग घायल हुये. साइप्रस को 1960 में यूनाइटेड किंगडम से मुक्ति मिली। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रुप में वहां मनाया जाता है. चीन ने 1990 में अपना पहला परमाणु परीक्षण लोप नोर में किया. रूस में 1990 को अभ्यास के दौरान दो सुखोई विमानों की आकाश में टक्कर. वेरेण्टर्स सागर में 2000 को रूस की परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त. हब्बल अंतरिक्ष टेलिस्कोप का इस्तेमाल करके 2001 में सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह को खोजा था. लीबिया ने 2003 में लाकरवी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली. आस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने 2004 में ओलम्पिक नौकायन में विश्व रिकार्ड कायम किया. संयुक्त राष्ट्र परिषद ने 2006 को हैती में अपने अभियान की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया. जम्मू में 2008 को हिजबुल के तीन आतंकवादी मारे गए. कांगो में 2008 को तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों के संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2010 में एआर रहमान के रचे थीम गीत को स्वीकृति मिली. लोकपाल आंदोलन के अग्रदूत अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों अरविंद केजरीवाल, किरन बेदी और मनीष सिसौदिया को पुलिस ने 2011 में अनशन शुरु करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया. विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे को इक्वाडोर ने 2012 में राजनीतिक शरण दी.

16 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 16 August)

ईसवी को स्वीडेन के भूगर्भवेत्ता लुई आक्सीज का जन्म 1807 को हुआ था.

स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 को हुआ था.

इजराइल के छटे प्रधानमन्त्री मेनाकेम बेगिन का जन्म 1913 को हुआ था.

दूसरी लोकसभा के सदस्य टी. गणपति का जन्म 1918 को हुआ था.

भारतीय फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का जन्म 1970 को हुआ था.

हिन्दी फिल्मों की मशहूर हिरोइन और यूएन की पॉपुलेशन फंड की गुडविल एंबेसडर मनीषा कोईराला का जन्म 1970 को हुआ था.

16 अगस्त को हुए निधन ( Died on 16 August)

महान् संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस देव का निधन 1886 को हुआ था.

योगोस्लाविया के नेरश पीटर प्रथम का निधन 1921 को हुआ था.

अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन 16 अगस्त 1997 को हुआ था.

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतरत्न से सन्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2018 को हुआ.

