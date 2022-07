दुर्ग : मिशन 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली हैं. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया(BJP core group meeting in Durg) गया. जिसमें प्रदेश के तमाम बीजेपी के सांसद,विधायक और दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे. बैठक को छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन (Chhattisgarh State BJP co incharge Nitin Naveen) ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (Former Chief Minister Raman Singh), बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे (Rajya Sabha MP Saroj Pandey) सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे.

राज्य सरकार पर गंभीर आरोप : बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि ''कांग्रेस की भूपेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, बालू माफिया कोल माफियाओं से सरकार घिरी हुई है. इसीलिए अपने कर्मों के कारण प्रदेश की सरकार लगातार गिरती है. इसलिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री के करीबियों के यहां छापे भी पड़े.'' नितिन नवीन ने यह तक कह दिया, कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचारियों पर प्रदेश स्तर पर कार्यवाही करें और यदि भूपेश बघेल कार्यवाही नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह है, कि सरकार की भी संलिप्तता भ्रष्टाचार में है, तो वही प्रदेश में इन दिनों सूर्यकांत तिवारी के बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, जिसमें अब बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि ''सूर्यकांत तिवारी ने जो भी बयान दिया है, उस पर कांग्रेस सरकार को कार्यवाही करना चाहिए''

सरकार किसी की आरोप किसी पर : वहीं नितिन नवीन ने कहा कि ''राज्य में कांग्रेस की सरकार हैं और सूर्यकांत तिवारी यदि बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं. तो उन्हें कार्यवाई करनी चाहिए. चाहे दोषी कोई भी हो''. आपको बता दें कि कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के यहां पिछले दिनों इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया था. छापा पड़ने के बाद सूर्यकांत तिवारी की तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो रही थी और तो और सूर्यकांत तिवारी के बीजेपी नेताओं के करीबी होने के आरोप कांग्रेस लगा रही है.