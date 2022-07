दुर्ग : केंद्रीय जेल दुर्ग के सहायक जेलर अशोक साव (durg Assistant Jailor Ashok Sao) के सरकारी क्वार्टर पर हमला करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Accused arrested for attacking in Durg Jail residence ) है. सहायक जेलर के घर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले अपराधी का नाम अमित जोश है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अमित जोश छिपने के लिए ठिकाना खोज रहा था. इसलिए वो पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अपने ससुराल उमरपोटी चला गया था.

कैसे पहुंची पुलिस : वारदात की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जेल परिसर और उसके बाहर लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरु किया. जिसमे आरोपी अमित जोश पुलिस की टीम को नजर आ (Attacker of Durg Jail residence arrested with the help of CCTV) गया. आरोपी की पहचान पुख्ता हो जाने के बाद अमित जोश को पुलिस ने तलाशना शुरु किया. मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली कि जिसे वो तलाश रहे हैं वो अपने ससुराल में छिपा बैठा है.अमित जोश के ठिकाने की जानकारी हाथ लगते ही पुलिस की टीम उमरपोटी पहुंची जहां दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने अमित को रिमांड पर जेल भेज दिया .

कब हुई थी घटना : केंद्रीय जेल दुर्ग परिसर स्थित असिस्टेंट जेलर के आवास पर गुरुवार की तड़के कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की थी. गुरुवार तड़के तीन से चार बजे जेल परिसर स्थित असिस्टेंट जेलर अशोक साव के आवास के बाहर कुछ बदमाश पहुंचे और गाली गलौच धमकी देने लगे. बदमाशों ने आवास के बाहरी हिस्से में जमकर तोड़फोड़ की. बदमाश, असिस्टेंट जेलर अशोक साव को जान से मारने की नीयत से पहुंचे थे. आरोपित बार बार असिस्टेंट जेलर को बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे और बाहर निकलने पर जान से मारने की बात कह रहे थे. करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाने के बाद आरोपित वहां से भाग गए. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ आरोपितों को चिह्नित किया था.