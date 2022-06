गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मण्डल में चंदन की लकड़ी तस्करो को पकड़ने में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है जिसमें वन विभाग ने खोडरी वन परीक्षेत्र में 20 लाख कीमती चंदन की लकड़ी जब्त करने के साथ ही तीन तस्करों को पकड़ा (Sandalwood smuggler arrested in Marwahi) है.

कहां का है मामला : दरअसल पूरा मामला मरवाही वन मंडल का है जहां खोडरी वन परिक्षेत्र में वन विभाग को लकड़ी तस्करों की सूचना मिलने पर नेवरी नानथाल ग्राम में मैथ्यू राम सोनवानी के घर में दबिश दी गई जहां घर के आंगन में खपाने के लिए रखें 20 लाख कीमती चंदन की लकड़ी वन विभाग ने जब्त (Sandalwood worth twenty lakhs seized in Marwahi) किया. मौके से तीन तस्कर महेश प्रसाद, संजय नामदेव एवं नाथूराम सोनवानी को पकड़ लिया गया.

कहां से लाए चंदन लकड़ी : वहीं वन विभाग से पूछने पर तस्करों ने बताया कि चंदन के पेड़ पेंड्रा स्थित इंदिरा गार्डन से काटा गया (Sandalwood was harvested from Indira Garden in Pendra) था. जिसे पेंड्रा इलाके में ही बेचने वाले थे वहीं तस्करों ने बताया कि इसके पूर्व भी चोरी की लकड़ियां इन्होंने ही बेची है.

साल की लकड़ी भी जब्त : वहीं वन विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में दो युवकों को पकड़ते हुए 50 हजार कीमती 30 नग इमारती साल लकड़ी के सिलपट भी नेवरी नवापारा से जब्त किया (Sal wood also seized from Marwahi) है. फिलहाल वन विभाग लकड़ी तस्करों के पास से मोटरसाइकिल सहित लकड़ी काटने के लिए उपयोग की जाने वाले हथियार को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है.