ETV Bharat / business

कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 555 अंक बढ़ा - Stock Market Update

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 31, 2024, 9:26 AM IST | Updated : May 31, 2024, 9:50 AM IST

शेयर बाजार ( ETV Bharat )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को तेजी के साथ ग्रीन जोन में खुला. बीएसई पर सेंसेक्स 555 अंकों की बढ़त के साथ 74,396.94 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 142 अंक से ज्यादा बढ़कर 22,630.95 के स्तर पर खुला. शुक्रवार को एशियाई शेयरों में तेजी आई, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के नवीनतम दौर ने धीमी गति का संकेत दिया, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष ब्याज दरों में कटौती शुरू करने के तर्क को बल मिला. ऑस्ट्रेलियाई और जापानी शेयरों में बढ़त देखी गई, जबकि हांगकांग में इक्विटी वायदा में शुरुआती बढ़त देखी गई. बीएसई पर, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व सबसे अधिक लाभ में हैं, जबकि मारुति, इंफोसिस सबसे अधिक पिछड़े शेयरों में शामिल हैं. इसी तरह, एनएसई पर, अडानी एंटरप्राइज, अपोलो हॉस्पिटल्स सबसे अधिक लाभ में हैं, जबकि मारुति, एलटीआईमाइंडट्री सबसे अधिक नुकसान में है. व्यापक सूचकांकों में कारोबार में तेजी रही, निफ्टी मिडकैप 0.67 प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप 0.50 प्रतिशत अधिक कारोबार कर रहा. क्षेत्रीय रूप से, निफ्टी रियल्टी ने 2.50 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ नेतृत्व किया, इसके बाद वित्तीय सेवाएं (0.86 प्रतिशत) रहीं. वहीं, शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.25 पर पहुंच गया है. ये भी पढ़ें- शेयर बाजार : सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 73885 पर बंद, निफ्टी में 216 अंकों की गिरावट - Stock Market Closing

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को तेजी के साथ ग्रीन जोन में खुला. बीएसई पर सेंसेक्स 555 अंकों की बढ़त के साथ 74,396.94 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 142 अंक से ज्यादा बढ़कर 22,630.95 के स्तर पर खुला. शुक्रवार को एशियाई शेयरों में तेजी आई, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के नवीनतम दौर ने धीमी गति का संकेत दिया, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष ब्याज दरों में कटौती शुरू करने के तर्क को बल मिला. ऑस्ट्रेलियाई और जापानी शेयरों में बढ़त देखी गई, जबकि हांगकांग में इक्विटी वायदा में शुरुआती बढ़त देखी गई. बीएसई पर, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व सबसे अधिक लाभ में हैं, जबकि मारुति, इंफोसिस सबसे अधिक पिछड़े शेयरों में शामिल हैं. इसी तरह, एनएसई पर, अडानी एंटरप्राइज, अपोलो हॉस्पिटल्स सबसे अधिक लाभ में हैं, जबकि मारुति, एलटीआईमाइंडट्री सबसे अधिक नुकसान में है. व्यापक सूचकांकों में कारोबार में तेजी रही, निफ्टी मिडकैप 0.67 प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप 0.50 प्रतिशत अधिक कारोबार कर रहा. क्षेत्रीय रूप से, निफ्टी रियल्टी ने 2.50 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ नेतृत्व किया, इसके बाद वित्तीय सेवाएं (0.86 प्रतिशत) रहीं. वहीं, शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.25 पर पहुंच गया है. ये भी पढ़ें- शेयर बाजार : सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 73885 पर बंद, निफ्टी में 216 अंकों की गिरावट - Stock Market Closing

Last Updated : May 31, 2024, 9:50 AM IST