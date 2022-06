बिलासपुर : यदुनंदन नगर की रहने वाली नाबालिग लड़की की राजस्थान कोटा के जंगल में शव मिला है. परिजनों ने लड़की की हत्या की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि डेढ़ माह पहले ही नाबालिग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तैयारी के लिए कोटा गई थी और दो दिन से लापता थी. राजस्थान के कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र (Jawahar Nagar Police Station Area Kota) में हॉस्टल वार्डन ने नाबालिग के लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी.

कहां रहती थी लड़की : बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किसान यदुनंदन नगर बिलासपुर में रहते हैं. किसान की बेटी की राजस्थान कोटा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने गई थी. नाबालिग 11 वीं पास करने के बाद डेढ़ महीना पहले ही कोटा गई थी. जहां वह एक हॉस्टल में रहकर कोचिंग कर रही थी. 2 दिन पहले लड़की कोचिंग के लिए सुबह निकली थी और कोचिंग नहीं पहुंची. शाम को हॉस्टल नहीं पहुंचने पर वॉर्डन ने स्थानीय पुलिस थाने को जानकारी दी.

कहां मिला शव : नाबालिग हाॅस्टल से दो दिनों से लापता थी. 6 जून को सुबह 7 बजे कोचिंग जाने के लिए हॉस्टल से निकली थी, लेकिन वह कोचिंग भी नहीं पहुंची. साथ ही वापस हॉस्टल भी नहीं गई. जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हॉस्टल संचालक धमेंद्र ने जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई थी. इसके बाद से पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी.जिसका शव जवाहर सागर और बोराबास के जंगलों में (dead body of girl preparing for medical in kota) मिली.

परिवार करता है खेती : नाबालिग के पिता बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जुनवानी के रहने वाले हैं. वहां वे अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती किसानी का काम करते हैं. नाबालिग का परिवार संपन्न परिवार है और बेटी के भविष्य के लिए पिता बिलासपुर के यदुनंदन नगर में रहकर बेटी और छोटे बेटे की शिक्षा करवा रहे थे. मृत नाबालिग मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोटा गई थी.

किस पर है शक : जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुजरात निवासी एक लड़के पर शक है. जो 4 जून को कोटा आया था. नाबालिग 5 जून को इस लड़के से मिली थी,साथ ही 6 जून को भी मृतका जिस होटल में लड़का रुका हुआ था, वहां गई थी. नाबालिग मृतिका रिसेप्शन पर काफी देर बैठी रही और बाद में लड़के के साथ रेंटल की बाइक टैक्सी से कोटा शहर से निकल गई, जिसे वह लड़का चला कर निकला (body of a minor girl student of Chhattisgarh was found in Kota) था.

कहां गए थे दोनों : लड़की और लड़के को रावतभाटा रोड पर बोराबास और जवाहर सागर के जंगल में जाते हुए देखा गया था. बाद में लड़का बाइक टैक्सी को लेकर सीधा नयापुरा पहुंचा और वहां से अहमदाबाद का टिकट लेकर रवाना हो गया. पुलिस को लड़के के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है. उसने रेंटल की बाइक टैक्सी ली थी, उसके मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जमा कराया था. आधार कार्ड के अनुसार लड़का बालिग बताया जा रहा (Ahmedabad boy suspected of murder) है.